Chuyển đổi số tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam số - Kết nối tương lai.”

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Tại chương trình, Ban Tổ chức vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, gồm: Ông Hồ Minh Quang (Phó Chủ tịch Hội Người mù phường Ba Đình, Hà Nội) - công dân là người yếu thế, tích cực sử dụng dịch vụ công; ông Đặng Ngọc Anh (Hà Nội) - tích cực góp ý 5 dự thảo bộ luật, luật trên VNeID; ông Nguyễn Thế Anh (Hà Nội) - thực hiện 33 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và 4 loại thủ tục; ông Đặng Ngọc Dũng (Ninh Bình) - tích hợp 13 loại giấy tờ, thông tin trên VNeID; bà Trịnh Thị Hà Phương (Hưng Yên) - truy cập VNeID 2.633 lượt trong năm 2026; ông Nguyễn Tiến Tuân - Tổ trưởng Tổ dân phố 28 phường Yên Hòa, Hà Nội đại diện tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tổ chức vinh danh các tập thể tiêu biểu: Bộ Tài chính - tiêu biểu về dịch vụ công trực tuyến; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về dịch vụ số lĩnh vực ngân hàng; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) với nền tảng Thiện nguyện vì cộng đồng; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet với dịch vụ số lĩnh vực giao thông; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về dịch vụ số lĩnh vực viễn thông; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) về giải pháp chữ ký số; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - tiêu biểu về chất lượng phục vụ hành chính công.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng và mong muốn những tập thể, cá nhân được vinh danh tại buổi lễ sẽ tiếp tục lan tỏa các việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy cơ quan nhà nước phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp đổi mới mạnh mẽ hơn và mỗi công dân chủ động, an toàn hơn trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Qua kết quả tổng kết, Phó Thủ tướng ghi nhận một chuyển động rất rõ nét: Chuyển đổi số đang chuyển từ "có nền tảng" sang "có người dùng", từ "cung cấp dịch vụ" sang "tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất."

Phó Thủ tướng đánh giá cao những hoạt động hướng vào những việc cụ thể như: 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn giảm phí, lệ phí, qua đó, công dân đã chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin của mình cho cơ quan Nhà nước; các bộ, ngành địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ của 634 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đối với Hệ thống đấu giá tài sản công do Bộ Công an triển khai, Phó Thủ tướng đánh giá việc đưa hệ thống vào hoạt động chính thức đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia đấu giá trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong xử lý tài sản công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển kết quả của đợt hưởng ứng thành các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lấy giá trị thiết thực người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng làm thước đo hiệu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, phát huy hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số; hướng dẫn người dân đẩy mạnh tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID/nền tảng số; bố trí cán bộ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công, theo tinh thần “cầm tay chỉ việc,” bảo đảm bao trùm, không để ai bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Khuyến khích người dân chủ động, tự giác tham gia tích hợp giấy tờ, sử dụng các tiện ích, dịch vụ số để trực tiếp thụ hưởng các chính sách ưu đãi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục rà soát, mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, ưu đãi, khuyến khích người dân tham gia môi trường số. Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đồng hành hưởng ứng, thông qua các chương trình giảm giá vé máy bay, vé tàu xe, tặng các khuyến mại để khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số. Phải chuyển mạnh từ “vận động người dân sử dụng” sang “tạo ra lợi ích để người dân chủ động tham gia và hình thành thói quen số.”

Bên cạnh đó xây dựng và khai thác dữ liệu thực chất, hiệu quả, phục vụ người dân. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu; dữ liệu được làm sạch đến đâu phải đưa vào khai thác, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đến đó. Thực hiện nhất quán nguyên tắc: Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại thông tin.

Về bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa số, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tăng cường xác thực tài khoản giao dịch, triển khai định danh, xác thực trên không gian mạng, chủ động cảnh báo sớm các rủi ro, phòng, chống lừa đảo trên môi trường số; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển kỹ năng số, ứng xử văn minh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên không gian mạng.

Công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành đã thực hiện nghi thức công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến.

Thực hiện Nghị quyết số 66.21 của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Bộ Công an đã triển khai Hệ thống đấu giá trực tuyến, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong phương thức tổ chức đấu giá tài sản, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận, tham gia đấu giá tài sản trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Với việc ứng dụng VNeID để định danh, xác thực người tham gia, Hệ thống góp phần phòng ngừa mạo danh, gian lận, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thông tin được công khai, quá trình đấu giá được ghi nhận, lưu vết giúp tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát; nâng cao tính cạnh tranh, hạn chế thông đồng, dìm giá và phòng ngừa thất thoát tài sản công.

Bước đầu, Hệ thống đã tổ chức thành công 214 cuộc đấu giá, với tổng giá trúng đấu giá khoảng 560 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài sản. Những kết quả bước đầu đó là tiền đề để Hệ thống tiếp tục được triển khai rộng rãi, hướng tới hoạt động đấu giá tài sản công khai, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả./.

Chuyển đổi số khu vực công: Hạ tầng bền vững, dữ liệu an toàn, quản trị hiệu quả Khi dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của quốc gia, khu vực công đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách vận hành để đáp ứng một môi trường quản trị mới, chuyển đổi số hiệu quả.