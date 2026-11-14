Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026

Ngày 14/11, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến địa phương trong năm 2026. Đây là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.

Vị khách đặc biệt đến Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hong Kong (Trung Quốc), đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Việt Nam. Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, Anh, Canada và Australia. Tại lễ đón, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh tặng hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu.

Trong thời gian tàu neo đậu tại Hạ Long, Công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan, đưa du khách khám phá những điểm đến tiêu biểu của địa phương như Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, vịnh Hạ Long, hang Sửng Sốt, hang Luồn và làng chài Vung Viêng.

Các hoạt động trải nghiệm gồm: đi thuyền tham quan vịnh, chèo kayak và đi đò chèo, kết nối cảnh quan di sản với văn hóa, đời sống địa phương. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tổ chức các tuyến tham quan Hà Nội và Hải Phòng. Dự kiến, tàu rời Hạ Long lúc 18 giờ ngày 15/11.

Năm 2026, hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng năm 2026, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Dự kiến trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển với khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế. Trong đó có nhiều tàu quy mô lớn như Adora Flora City (5.200 khách), Diamond Princess (2.700 khách), Celebrity Solstice (2.800 khách), Norwegian Jade (2.300 khách)...

Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu cùng đà tăng trưởng của dòng khách tàu biển cho thấy sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh đối với các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi trả cao.

Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có trên 6 triệu lượt khách quốc tế./.

Du lịch Quảng Ninh khởi sắc, rộng đường về đích năm 2026 Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón trên 17 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng, tăng 23%, tạo thêm động lực để Quảng Ninh hướng tới hoàn thành các mục tiêu.