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Kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam-Brunei, mở cơ hội hợp tác du lịch Halal

Để khai thác hiệu quả tiềm năng Halal, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát triển những sản phẩm, dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của du khách Brunei.

Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương phát biểu. (Ảnh: Trần Chân/Vietnam+)
Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương phát biểu. (Ảnh: Trần Chân/Vietnam+)

Sáng ngày 13/11/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp với công ty Vietravel tổ chức Chương trình Kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam-Brunei với chủ đề “Việt Nam và Brunei - Những điểm hẹn mới của du lịch Halal.”

Chương trình có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch sở tại, bao gồm Anthony Tours & Travel Agency; Freme Travel Services; JJ Tours; Southern Cross Travel Agencies; Straits Central Agencies; và Dar El Ehsan Travel.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Thùy Dương nhấn mạnh tiềm năng thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Brunei. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa phong phú, ẩm thực đa dạng và lòng mến khách, Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút du khách Brunei.

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Đại diện Vietravel giới thiệu về tiềm năng du lịch Việt Nam. (Ảnh: Trần Chân/Vietnam+)

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát triển những sản phẩm, dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của du khách Brunei. Đại sứ đồng thời bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến khám phá di sản Hồi giáo, truyền thống văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của Brunei, đặc biệt nhân dịp Năm Du lịch Brunei 2027.

Tại chương trình, Vietravel và các doanh nghiệp du lịch Brunei đã giới thiệu thế mạnh, sản phẩm và nhu cầu hợp tác. Các doanh nghiệp sở tại chia sẻ sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Brunei đối với Việt Nam, nhất là các hoạt động mua sắm, trải nghiệm ẩm thực và khám phá những điểm đến lịch sử như Địa đạo Củ Chi, các bảo tàng và trải nghiệm văn hoá, làng nghề; đồng thời đề xuất tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm, kết nối điểm đến và tổ chức các đoàn khảo sát du lịch (famtrip).

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Đại diện các doanh nghiệp tham dự hoạt động B2B network. (Ảnh: Trần Chân/Vietnam+)

Các bên cũng trao đổi về việc duy trì đầu mối liên lạc, chia sẻ thông tin về điểm đến, dịch vụ và nhu cầu thị trường, làm cơ sở xây dựng các chương trình du lịch phù hợp, trong đó có các sản phẩm thân thiện với du khách Hồi giáo và các tour gắn với Năm Du lịch Brunei 2027.

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chương trình nhằm kết các doanh nghiệp hai bên để cùng trao đổi, xác định hướng hợp tác và cụ thể hóa những tiềm năng, lợi ích chung thành các hoạt động liên kết, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và nâng cao sức hấp dẫn điểm đến của mỗi nước tại thị trường du lịch của nhau./.

(Vietnam+)
#Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei #Vietravel #Việt Nam-Brunei TP. Hà Nội
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