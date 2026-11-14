Đắk Lắk tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi câu cá

Ngày 14/11, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể của người dân bị mất tích ngày 12/11 khi đang đi câu cá khu vực bờ tràn Đập Thủy Điện Sông Ba.

Theo đó, khoảng 7 giờ, ngày 12/11, ông H.V.X (sinh năm 1971, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đến khu vực bờ tràn Đập Thủy Điện Sông Ba, thuộc xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk để câu cá.

Đến 8 giờ, 30 phút cùng ngày thì mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Đến sáng 14/11 đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở Sông Ba, thuộc địa phận xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tại xã Hoà Mỹ là ông N.V.T (sinh năm 1981, trú tại thôn Quảng Mỹ, xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đi bắt cá trong đêm 11/11 cũng bị nước lũ cuốn trôi mất tích; đến trưa 12/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể và bàn giao cho gia đình.

Mưa lũ trong những ngày qua trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng gây thiệt hại nặng nề; trong đó, 1.294 nhà nhà bị ngập; 3 nhà tốc mái; hàng trăm ha lúa, cây trồng bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, đê điều bị sạt lở…

Đến sáng 14/11, lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm, tình hình ngập lụt ở các địa phương đang có xu hướng xuống dần, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và sớm ổn định đời sống.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, chính quyền tiếp tục theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến cấp cơ sở và nhân dân; ủy ban nhân dân các xã, phường phía Đông tỉnh và lưu vực sông Ba chỉ huy tại chỗ, rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm khi có yêu cầu, canh gác các điểm xung yếu; khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở, thông tuyến giao thông; tuyệt đối không để người, phương tiện qua lại ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn./.

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