Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cùng khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh, chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh, sự hiện diện của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sinh động tình đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa hai nước.

Cùng nhìn lại chặng đường lịch sử, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia là tài sản chung vô giá. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Hoàng gia, nhân dân Campuchia và nhất quán ủng hộ sự thịnh vượng của nước bạn.

Đáp lại, Quốc vương nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam trong công cuộc thoát khỏi thảm họa diệt chủng và tái thiết đất nước; khẳng định Campuchia ủng hộ hết mình tình đoàn kết và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 nhằm lan tỏa giá trị hữu nghị.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc vương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, hòa nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi sức khỏe tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, đồng thời mời Quốc vương cùng Hoàng Thái hậu sang thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện./.