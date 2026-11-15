Người thầy dành trọn tâm huyết kiến tạo nguồn nhân lực cho vùng đất Chín Rồng

Hơn ba thập kỷ gắn bó với bục giảng và công tác quản lý giáo dục đại học, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thanh Nhã là một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần đặt nền móng và định hình cho mô hình đào tạo nguồn nhân lực theo hướng ứng dụng, quản lý liên ngành kỹ thuật - công nghệ cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dấu ấn kiến tạo

Dưới sự dẫn dắt của thầy Huỳnh Thanh Nhã, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã khẳng định vững chắc uy tín học thuật khi đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 1 (2021), chu kỳ 2 (2026), 20/22 chương trình đào tạo theo quy định đã đạt kiểm định chất lượng quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 88%.

Nhà trường hiện khẳng định vị thế là một trong những cái nôi đào tạo ứng dụng thực chiến hàng đầu của thành phố, nơi sinh viên được rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động nghiêm ngặt ngay từ ghế giảng đường. Năm 2026, Trường tiếp tục được tổ chức VNUR đánh giá nằm trong top 100 trường đại học Việt Nam xuất sắc, xếp hạng thứ 73, tăng 10 bậc so với năm 2025.

Theo Nhà giáo Ưu tú, Tiến sỹ Đỗ Thị Tuyết Nhung- Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, thầy Huỳnh Thanh Nhã đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo, làm nền tảng xây dựng cơ chế tự chủ tài chính hiệu quả nhằm thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trình độ cao, trên cơ sở tạo điều kiện cho viên chức tham gia đào tạo sau đại học và thu hút thêm các chuyên gia đầu ngành.

Đến nay, tổng số viên chức giảng viên đạt 310 người, trong đó hơn 30% viên chức, giảng viên có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sỹ, đáp ứng quy mô đào tạo hơn 8.000 sinh viên, học viên của 25 ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ kỹ thuật - công nghệ.

Đánh giá về chặng đường phát triển mang dấu ấn của người tiền nhiệm, Nhà giáo Ưu tú Đỗ Thị Tuyết khẳng định, suốt quá trình công tác, thầy Huỳnh Thanh Nhã đã để lại di sản quý báu giúp nhà trường tiếp tục phát triển bền vững.

Tâm huyết, tinh thần lãnh đạo quyết đoán, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của thầy là tấm gương sáng, là hành trang trân quý cho thế hệ lãnh đạo tiếp nối học tập, kế thừa, noi theo trong quá trình quản trị nhà trường trước yêu cầu đột phá về giáo dục đào tạo.

Xuất phát điểm từ một giảng viên kỹ thuật, lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, đến Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, thầy Huỳnh Thanh Nhã không ngừng tự học tập, nghiên cứu.

Là Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế, sự giao thoa giữa tư duy logic tự nhiên và tầm nhìn chiến lược kinh tế đã trở thành kim chỉ nam giúp thầy cùng tập thể cán bộ quản lý định vị bản sắc của nhà trường, đặc biệt là xây dựng mô hình đào tạo theo hướng ứng dụng, quản lý liên ngành kỹ thuật - công nghệ.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thầy được công nhận học hàm Phó Giáo sư (2018), được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2010), danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (2020) cùng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và 3 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Đột phá mô hình “Ba nhà”

Một dấu ấn nổi bật gắn liền với phong cách quản trị của thầy Huỳnh Thanh Nhã là quyết tâm xóa bỏ khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động bằng việc đẩy mạnh mô hình hợp tác: “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.” Để các nội dung ký kết biên bản ghi nhớ được triển khai thành công, hiệu quả, thầy chủ trương đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn với vai trò “đồng kiến tạo.”

Vai trò này được thể hiện ngay từ khâu dự báo nhu cầu nhân lực, thiết kế chương trình đào tạo, xác định chuẩn đầu ra chương trình và cung ứng phòng thí nghiệm thực tế cho người học. Tiêu biểu là các hợp tác đào tạo tiếng Nhật, công nghệ thông tin và thực tập thực tiễn với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, thầy đã đưa mô hình “Học kỳ doanh nghiệp” vào chương trình đào tạo, nhằm giúp người học có môi trường thực hành thực tập, ứng dụng kiến thức đã tiếp thu trên giảng đường vào thực tiễn, qua đó tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Ở vai trò người dẫn dắt, thầy Huỳnh Thanh Nhã đã trực tiếp hướng dẫn hơn 20 học viên cao học, nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, công bố 66 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, xuất bản 15 giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu, chủ nhiệm 6 giải pháp sáng kiến cải tiến được Hội đồng sáng kiến thành phố công nhận có hiệu quả áp dụng đối với phạm vi ảnh hưởng toàn quốc.

Một trong những dấu ấn nghiên cứu ứng dụng thực tiễn là sáng kiến cấp quốc gia “Xây dựng mô hình thực hành phát triển ứng dụng năng lượng Hydro xanh từ nước,” cùng với việc thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ được tính điểm công trình liên ngành.

Đây là cơ sở nền tảng tạo sự bứt phá trong nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, với hàng trăm công trình nghiên cứu của giảng viên được công bố và số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tăng đều qua hằng năm. Nhờ đó, thế hệ thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp từ Nhà trường đã nhanh chóng hòa nhập vào guồng quay sản xuất, cung ứng nguồn nhân lực quản lý kỹ thuật, công nghệ trực tiếp cho các doanh nghiệp khu công nghiệp công nghệ cao tại địa phương, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Sau 1/10/2026, rời cương vị người đứng đầu đơn vị nhưng không rời xa trách nhiệm với ngành giáo dục, thầy Huỳnh Thanh Nhã vẫn dành trọn trí tuệ và kinh nghiệm cho các kế hoạch đào tạo đội ngũ trẻ.

Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ bước vào không gian phát triển mới và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thầy vẫn tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học và dìu dắt thế hệ kế cận định hướng phát triển bền vững của nhà trường.

Tiến sỹ Ngô Anh Tuấn, Trưởng khoa Kinh tế chia sẻ, bài học lớn nhất thầy truyền lại cho thế hệ tiếp bước là tư duy trọng dụng nhân tài. Dưới sự dẫn dắt của thầy, đội ngũ học được sự quyết liệt, trách nhiệm, tận tâm trong công việc, đặc biệt là tư duy gắn kết thực tiễn qua mô hình hợp tác “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.”

“Nhờ sự quyết đoán nhưng đầy bao dung ấy, những viên chức trẻ như tôi ngày nào, nay đã trưởng thành, vững vàng hơn trong chuyên môn và công tác quản lý” - Tiến sỹ Ngô Anh Tuấn khẳng định.

Về định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian tới, thầy cho hay, điều trăn trở và kỳ vọng lớn nhất là tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được, chung sức, đồng lòng xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ ngày càng phát triển, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức kỹ thuật, công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sứ mệnh của Nhà trường là phải tạo dựng nền tảng tri thức, năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ, giúp người học có đủ năng lực thích ứng, cạnh tranh và hội nhập trong môi trường lao động ngày càng rộng mở.

Xa hơn, thầy mong muốn nguồn nhân lực được đào tạo từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể tự tin khẳng định năng lực, tham gia vào những lĩnh vực khoa học, công nghệ tiên tiến, từng bước vươn lên sánh vai với nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả nước và quốc tế.

Đây cũng là định hướng phù hợp với tinh thần của Thành ủy Cần Thơ về “Tập trung đầu tư Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trọng điểm.”

Nhìn lại chặng đường đã qua, dấu ấn lớn nhất của thầy Huỳnh Thanh Nhã chính là tâm huyết dành cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của vùng đất Chín Rồng và phần thưởng ý nghĩa nhất với thầy là sự trưởng thành của các thế hệ người học, sự phát triển bền vững của ngôi trường mình đã dành nhiều tâm sức vun đắp.

Hành trình cống hiến của thầy cũng là câu chuyện về trách nhiệm, sự kế thừa và khát vọng đưa tri thức đến gần hơn với người học, góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực ở vùng đất này./.

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