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Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu thông báo tạm dừng các chuyến bay đi Mỹ

Lệnh tạm dừng áp dụng đối với các chuyến bay khởi hành từ 22h00 giờ GMT ngày 13/11 đến 05h00 giờ GMT ngày 14/11 (12h trưa 14/11 giờ Việt Nam) theo yêu cầu từ FAA do các vấn đề kỹ thuật.

Trương Tuấn
Đài kiểm soát không lưu tại sân bay quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Đài kiểm soát không lưu tại sân bay quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngày 13/11, Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu (Eurocontrol) cho biết tất cả các chuyến bay khởi hành từ các quốc gia thành viên của tổ chức này đến các sân bay tại Mỹ đã bị tạm dừng theo yêu cầu từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) do các vấn đề kỹ thuật.

Trong thông báo được đăng phát lúc 23h03 giờ GMT (06h03 sáng 14/11 giờ Việt Nam), cơ quan quản lý không lưu châu Âu này cho biết lệnh tạm dừng áp dụng đối với các chuyến bay khởi hành trong khoảng thời gian từ 22h00 giờ GMT ngày 13/11 đến 05h00 giờ GMT ngày 14/11 (12h trưa 14/11 giờ Việt Nam).

Trung tâm Điều hành Mạng lưới của Eurocontrol tại Brussels (Bỉ) cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ cung cấp các thông tin cập nhật.
Eurocontrol là một tổ chức liên chính phủ gồm 42 quốc gia thành viên - trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ - chuyên hỗ trợ công tác quản lý không lưu trên khắp châu Âu.

Trước đó, FAA ngày 13/11 đã ban hành lệnh dừng bay trên toàn quốc “do những tình huống đặc biệt” và “vì lý do an toàn.” Theo FAA, “các chuyến bay quốc tế đến sẽ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể”./.

(TTXVN/Vietnam+)
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