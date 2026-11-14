Argentina: Nổ đường ống dẫn khí đốt khiến gần 40 người thương vong

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 30 người khác bị thương và 2 người mất tích trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt nghiêm trọng kèm hỏa hoạn xảy ra vào sáng 13/11 (giờ địa phương) tại khu vực Remedios de Escalada, thuộc quận Lanús, ngoại ô thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn thông tin ban đầu từ giới chức địa phương xác nhận sự cố xảy ra vào khoảng 10h52 giờ địa phương (20h52 theo giờ Hà Nội) tại ngã tư đường Beltrán và Del Valle Iberlucea - khu vực thương mại sầm uất.

Trong quá trình thi công sửa chữa của công ty khí đốt Metrogas cùng nhà thầu phụ Exgade, một chiếc máy xúc đã làm thủng đường ống phân phối khí đốt trung áp, dẫn đến rò rỉ và phát nổ dữ dội. Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và lan sang nhiều cửa hàng lân cận trên hai tuyến phố Beltrán và Hipólito Yrigoyen.

Trong số 30 người bị thương được đưa đi cấp cứu, có 7 trường hợp bỏng nặng lập tức được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Cấp cứu Liên khu vực Evita, số còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Dr. Arturo Melo và Trạm Y tế thành phố Dr. Luis A. Máspero.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, sơ tán toàn bộ người dân, cửa hàng kinh doanh, một trường học và một viện dưỡng lão trong bán kính 200 mét.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lính cứu hỏa tình nguyện từ nhiều địa phương lân cận, lực lượng phòng vệ dân sự cùng Hội Chữ thập Đỏ đã được huy động để khống chế đám cháy.

Đến hơn 17h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát trong khi lực lượng chức năng chờ phía Metrogas ngắt hoàn toàn nguồn cấp khí đốt để dập tắt dứt điểm và đánh giá thiệt hại.

Văn phòng Công tố phi tập trung số 6 do bà Yanina Estévez phụ trách đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định trách nhiệm liên quan, đồng thời yêu cầu tạm giữ khẩn cấp hai lãnh đạo của công ty Metrogas để phục vụ công tác điều tra./.

Syria: Nổ đường ống khí đốt khiến 3 nhà máy điện ngừng hoạt động Ba nhà máy điện Deir Ali, Nasiriyah và Tishreen đã phải ngừng hoạt động sau một vụ nổ đường ống dẫn khí tại Nhà máy nhiệt điện Tishreen, làm gián đoạn nguồn khí cần thiết để vận hành các cơ sở này.