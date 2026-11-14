Italy phạt Meta 805 triệu euro vì vi phạm quyền riêng tư

Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Italy đã quyết định phạt Tập đoàn công nghệ Meta 805 triệu euro (887 triệu USD) vì cáo buộc sử dụng ảnh và video của người dùng Android mà không được sự cho phép. Đây là một trong những mức phạt lớn nhất ở châu Âu.

Các hành động gần đây của Italy và Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến Meta tập trung vào sự đồng ý quảng cáo, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các dịch vụ như WhatsApp và việc tuân thủ các luật về dữ liệu khác nhau.

Cơ quan quản lý đã đưa ra các khoản phạt nhỏ hơn và thực hiện các biện pháp cưỡng chế khác, nhưng không có biện pháp nào liên quan đến các chủ đề tương tự về sự đồng ý đối với hình ảnh hoặc video.

Trước đó, cơ quan trên đã từng áp dụng các hình phạt, nhưng không có hình phạt nào lên tới con số 805 triệu euro. Mức phạt vi phạm quyền riêng tư lớn nhất mà Meta phải chịu do Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland (DPC) đưa ra tháng 5/2023, lên tới 1,2 tỷ euro, vì chuyển giao trái phép dữ liệu người dùng EU sang Mỹ. Meta đang kháng cáo quyết định này.

Vào tháng 4/2025, Ủy ban châu Âu (EC) đã phạt Meta 200 triệu euro theo Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) vì mô hình “đồng ý hoặc trả tiền” của công ty được cho là không tuân thủ quy định. Mô hình đó yêu cầu người dùng phải lựa chọn giữa việc chấp nhận quảng cáo dựa trên dữ liệu hoặc trả tiền cho một hình thức quảng cáo khác.

Mức phạt mới nhất của Italy thấp hơn mức phạt 1,2 tỷ euro của Ireland nhưng lại cao gấp 4 lần mức phạt 200 triệu euro của DMA.

Meta hiện đang phải "chiến đấu" trên nhiều mặt trận châu Âu cùng một lúc. Mỗi vụ kiện đều chạm đến cùng một vấn đề cốt lõi: làm thế nào Meta có được quyền sử dụng dữ liệu của người dùng. Cho dù đó là chuyển dữ liệu xuyên biên giới, nhắm mục tiêu quảng cáo hay các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trong WhatsApp, sự đồng ý của người dùng vẫn luôn là câu hỏi trọng tâm./.

Google, Meta đệ đơn kiện về luật hạn chế tính năng gây nghiện của mạng xã hội Đạo luật mới do Thống đốc bang California ký ban hành vào tháng 9, cấm công ty công nghệ cung cấp những tính năng như tự động phát video và đề xuất nội dung cá nhân hóa cho người dùng dưới 16 tuổi.