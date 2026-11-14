Giao lưu nghệ thuật múa đương đại Việt Nam-Nhật Bản

Chiều 14/11, tại Nhà hát Tuổi Trẻ, chương trình hợp tác múa Việt Nam - Nhật Bản “Sắc Mưa”, hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đánh dấu lần trở lại Việt Nam của KAORIalive.

“Sắc Mưa” quy tụ 9 thành viên vũ đoàn Nhật Bản KAORIalive fam (K fam) và 11 vũ công Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đánh dấu lần trở lại Việt Nam sau 11 năm của KAORIalive.

“Sắc Mưa” kể về một người phụ nữ dần đánh mất kết nối với bản thân và thế giới xung quanh. Qua ký ức tuổi thơ và những cuộc gặp gỡ, thế giới từng bị bao phủ bởi bóng tối của cô dần tìm lại những sắc màu. Tác phẩm do KAORIalive cố vấn nghệ thuật, Naoki đảm nhiệm vai trò đạo diễn sáng tạo, biên đạo chính và trực tiếp biểu diễn.

Cùng thực hiện một động tác hay tiếp nhận một chỉ dẫn biên đạo, mỗi nghệ sĩ có thể đưa vào đó cách diễn giải riêng, chịu ảnh hưởng từ kinh nghiệm và nền tảng văn hóa. Sự khác biệt vì thế trở thành yếu tố bổ trợ, tạo thêm sắc thái biểu đạt cho tác phẩm.

Thông qua ngôn ngữ hình thể, “Sắc Mưa” mở ra không gian để nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản trao đổi, học hỏi và cùng sáng tạo, nơi những khác biệt văn hóa được chuyển hóa thành giá trị nghệ thuật chung./.