Khánh Như tự tin kết nối, lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Miss International 2026

Không chỉ làm quen với môi trường mới, Á hậu Lê Phương Khánh Như còn chủ động kết nối với các thí sinh quốc tế ngay trong những ngày đầu tại Miss International 2026. Từ màn giao lưu tài năng đến những cuộc trò chuyện bên lề, đại diện Việt Nam đang từng bước thể hiện sự tự tin, cởi mở trên hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, với sự tham gia của hơn 70 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Lê Phương Khánh Như. Cô có mặt tại Nhật Bản từ ngày 11/11, chính thức bắt đầu chuỗi hoạt động của cuộc thi.

Chủ động kết nối, thể hiện bản sắc riêng

Trong ngày đầu nhập cuộc, Khánh Như nhận sash Việt Nam, gặp gỡ và làm quen với các đại diện quốc tế. Xuất hiện trong video phỏng vấn cùng ban tổ chức, người đẹp gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái tự tin. Cô cũng chia sẻ Nhật Bản là quốc gia đầu tiên mình đặt chân đến trong chuyến xuất ngoại đầu tiên.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Khánh Như trong những ngày đầu là chương trình giao lưu tài năng cùng các thí sinh, diễn ra trưa 13/11. Đại diện Việt Nam lựa chọn ca khúc “Rewrite the Stars” để thể hiện khả năng ca hát. Không chỉ tự tin trình diễn, cô còn chủ động mời các thí sinh cùng hòa giọng, tạo không khí gần gũi và sôi nổi.

Khác với những phần thi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, kỹ năng trình diễn hay nội dung thể hiện, các hoạt động giao lưu là dịp để thí sinh bộc lộ cá tính và khả năng kết nối tự nhiên. Với nền tảng từng hoạt động trong vai trò MC chuyên nghiệp cùng khả năng ngoại ngữ, Khánh Như có lợi thế trong việc trò chuyện, tương tác và làm quen với bạn bè quốc tế.

Cùng ngày, cô tham dự sự kiện Miss Visit Japan - hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi, nơi danh hiệu năm nay được trao cho đại diện Philippines. Việc không được gọi tên ở hạng mục này nhận được sự quan tâm của một bộ phận người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một danh hiệu trong chuỗi hoạt động bên lề, không phản ánh kết quả chung cuộc hay khả năng cạnh tranh của các thí sinh.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, hình ảnh thời trang của Khánh Như trong những ngày đầu cũng nhận được phản hồi tích cực. Người đẹp lựa chọn các thiết kế thanh lịch, trang nhã, chú trọng sự hài hòa giữa kiểu dáng, màu sắc và tính ứng dụng. Phong cách này phù hợp với tinh thần nền nã, nhẹ nhàng vốn là dấu ấn của Miss International, đồng thời giúp đại diện Việt Nam duy trì hình ảnh chỉn chu trong nhiều hoạt động khác nhau.

Thử thách hành lý và những phần thi phía trước

Một điểm mới đáng chú ý tại Miss International 2026 là quy định giới hạn hành lý của mỗi thí sinh ở mức 4 vali, nhằm lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp bền vững và du lịch thông minh. Với lịch trình gồm nhiều hoạt động, sự kiện và phần trình diễn trang phục, việc lựa chọn trang phục phù hợp trong giới hạn hành lý trở thành bài toán không nhỏ đối với các đại diện.

Khánh Như cho biết cô đã cùng êkíp stylist tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên những thiết kế có khả năng kết hợp linh hoạt, đáp ứng nhiều hoàn cảnh xuất hiện mà vẫn bảo đảm sự đa dạng về hình ảnh.

“Tôi nghĩ rằng giới hạn hành lý là một quy định thú vị, giúp mỗi thí sinh cân nhắc kỹ hơn về những gì mình thực sự cần. Như và ekip đã ưu tiên những trang phục có thể linh hoạt kết hợp, vừa đáp ứng lịch trình cuộc thi, vừa bảo đảm hình ảnh chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện,” đại diện Việt Nam chia sẻ.

Hôm nay (14/11), Khánh Như bước vào phần trình diễn trang phục dân tộc. Đây là một trong những hoạt động được người hâm mộ Việt Nam quan tâm, bởi không chỉ đòi hỏi khả năng trình diễn mà còn là dịp để đại diện quốc gia giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong những ngày tiếp theo, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. Đáng chú ý, phần thi thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) dự kiến diễn ra ngày 21/11, tạo cơ hội để mỗi người đẹp giới thiệu dự án, sáng kiến cộng đồng và quan điểm về các vấn đề xã hội.

Vòng bán kết dự kiến tổ chức ngày 23/11, trước khi đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/11.

Những ngày đầu tại Miss International mới chỉ là bước khởi động cho hành trình của Khánh Như. Bên cạnh diện mạo và phong cách trình diễn, khả năng giao tiếp, sự am hiểu văn hóa và cách thể hiện tiếng nói cá nhân sẽ là những yếu tố quan trọng giúp cô tạo dấu ấn.

Với đại diện Việt Nam, hành trình phía trước không chỉ là cuộc cạnh tranh về nhan sắc mà còn là cơ hội giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và giàu bản sắc./.

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