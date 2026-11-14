Hà Tĩnh tiếp nối mạch nguồn văn hóa, làm giàu kho tàng di sản Việt Nam

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 14/11, tại Trung tâm văn hóa triển lãm Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và tiếp nhận Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Hà Tĩnh luôn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng với hệ thống di sản đa dạng, đặc sắc. Vượt ra khỏi biên giới quốc gia, nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh tỏa sáng trong kho tàng di sản chung của nhân loại, trong đó có 2 danh nhân văn hóa và 5 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, ghi danh.

Hai danh nhân văn hóa là Đại thi hào Nguyễn Du với kiệt tác "Truyện Kiều" mang tư tưởng nhân đạo vượt thời đại và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - tấm gương sáng ngời về y đức, trí tuệ và lòng nhân ái.

Hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh mộc mạc, sâu lắng và ca trù Cổ Đạm - loại hình nghệ thuật bác học được bảo vệ khẩn cấp.

Hà Tĩnh còn sở hữu bộ 3 di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng hội tụ tại ngôi làng khoa bảng Trường Lưu gồm: Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ và Văn bản Hán-Nôm làng Trường Lưu.

Ban tổ chức đã nghiên cứu, sưu tầm, tuyển chọn hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu, giới thiệu tại không gian trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh.”

Các tư liệu đã tái hiện sinh động cốt cách, trí tuệ con người Hà Tĩnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào quê hương, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Hà Tĩnh tới đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ Hà Tĩnh tự hào là vùng đất "địa linh nhân kiệt," nơi kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học đặc sắc qua hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước.

Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức tranh, kích thước 60x90cm, được khơi nguồn cảm hứng từ bộ tranh minh họa Truyện Thúy Kiều của họa sỹ Mạnh Hưng năm 1925 và kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du.

Bộ tranh này được nhà báo Lê Thanh Phong và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kết nối với chủ sở hữu là ông Nguyễn Chí Cư (Thành phố Hồ Chí Minh) để trao tặng cho tỉnh Hà Tĩnh, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản của tỉnh.

Bà bày tỏ sự cảm ơn các nhà hảo tâm, người sáng tạo nên bộ tranh độc bản này là thạc sĩ Đỗ Hữu Triết. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong công tác sưu tầm, bảo tồn di sản của địa phương.

Bộ tranh bổ sung nguồn hiện vật độc bản, có giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật vào kho tàng di sản văn hóa Hà Tĩnh, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân./.

Hà Tĩnh: Nỗ lực bảo vệ di sản, bảo vật quốc gia Bảo tàng Hà Tĩnh được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025, được xem là giải pháp cấp bách để bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa quý giá của địa phương.