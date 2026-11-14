Nvidia đối mặt thách thức lớn trong cuộc chuyển giao lãnh đạo

Việc ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO) sau những thông tin về bê bối đời tư của ông đã đẩy Nvidia vào cuộc chuyển giao lãnh đạo đầy thách thức.

Sau hơn ba thập niên gắn với người đồng sáng lập, hãng chip vốn đang giữ vai trò trung tâm trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) phải tìm người kế nhiệm, đồng thời khôi phục niềm tin vào khả năng duy trì chiến lược phát triển của hãng.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 2% trong phiên 13/11, nâng mức vốn hóa mất đi trong tuần lên khoảng 573 tỷ USD. So với mức đóng cửa cao nhất ngày 6/10, cổ phiếu đã giảm hơn 30%, khiến vốn hóa thu hẹp hơn 1.800 tỷ USD. Những con số này cho thấy sức ép thị trường mà ban lãnh đạo mới phải đối mặt.

Tuy nhiên, vấn đề của Nvidia không chỉ là lấp chỗ trống ở vị trí CEO. Dưới thời ông Huang, định hướng kỹ thuật, quan hệ khách hàng và các khoản đầu tư lớn trong hệ sinh thái AI đều gắn chặt với người đứng đầu.

Cuộc chuyển giao vì thế đặt ra câu hỏi: Nvidia sẽ tiếp tục dựa vào một lãnh đạo có ảnh hưởng sâu rộng, hay chuyển sang mô hình phân chia trách nhiệm rõ hơn trong bộ máy điều hành?

Giám đốc tài chính Colette Kress hiện đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền của Nvidia. Theo giới phân tích, bà Kress là lựa chọn có thể tạo sự ổn định về tài chính. Trong khi đó, kỹ sư kỳ cựu Ian Buck được chú ý nhờ vai trò dẫn dắt phát triển CUDA, nền tảng phần mềm hỗ trợ hoạt động của các chip AI Nvidia.

Hai gương mặt nội bộ này đại diện cho những ưu tiên khác nhau: duy trì sự ổn định trong điều hành và bảo đảm chiều sâu công nghệ. Lựa chọn người kế nhiệm sẽ phần nào cho thấy Hội đồng quản trị đánh giá nhiệm vụ nào cấp thiết hơn sau biến động.

Trong số các nhân sự bên ngoài, CEO Arm Holdings Rene Haas đang thu hút sự chú ý.

Theo Financial Times, Hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ông Haas, nhưng chưa có gì bảo đảm ông sẽ được đề nghị nhận chức hoặc chấp thuận.

Nvidia khẳng định đang lựa chọn công ty tuyển dụng và chưa chính thức làm việc với ứng viên nào. Ông Haas từng làm việc 7 năm tại Nvidia, lên tới vị trí phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bộ phận sản phẩm điện toán trước khi chuyển sang Arm Holdings vào năm 2013.

Ông trở thành CEO của Arm Holdings năm 2022 và dẫn dắt công ty niêm yết trên Nasdaq năm 2023. Kinh nghiệm tại Nvidia cùng quá trình điều hành một doanh nghiệp chip niêm yết là những điểm được giới phân tích đánh giá cao.

Dù vậy, danh sách ứng viên được truyền thông và giới phân tích đề cập vẫn chỉ mang tính tham khảo. Hội đồng quản trị Nvidia cho rằng những suy đoán về từng nhân sự, dù trong hay ngoài công ty, đều còn quá sớm.

Khó khăn còn đến từ sự gắn bó của nhân viên với ông Huang. Theo tạp chí Wired, một bài đăng nội bộ kêu gọi Hội đồng quản trị cân nhắc tâm tư người lao động đã thu hút hơn 1.600 bình luận, trong đó có những ý kiến muốn ông Huang trở lại. Dù chưa phản ánh quan điểm của toàn bộ khoảng 42.000 nhân viên, việc tạo đồng thuận nội bộ có thể là nhiệm vụ quan trọng.

Song song với tìm kiếm lãnh đạo, Nvidia còn phải xử lý vấn đề quản trị. Các thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị đã thuê các hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra độc lập liên quan đến ông Huang. Quá trình này đặt thêm yêu cầu về tính minh bạch và khả năng củng cố niềm tin.

Một số nhà phân tích cho rằng vị CEO kế nhiệm có thể đưa Nvidia sang mô hình điều hành dựa nhiều hơn vào bộ máy quản trị, thay vì tập trung vào một cá nhân. Hướng đi này đồng nghĩa với việc phân bổ rõ hơn trách nhiệm về công nghệ, tài chính và đầu tư, trong khi vẫn cần giữ sự thống nhất của chiến lược.

Triển vọng Nvidia vì thế phụ thuộc cả vào người kế nhiệm lẫn cách tổ chức cuộc chuyển giao. Việc bổ nhiệm một CEO đủ năng lực sẽ là bước quan trọng, nhưng khôi phục niềm tin còn đòi hỏi sự ổn định trong đội ngũ và định hướng công nghệ rõ ràng. Đây sẽ là phép thử đối với khả năng duy trì sức mạnh của Nvidia sau thời kỳ người sáng lập trực tiếp dẫn dắt./.

Tương lai làn sóng đầu tư vào AI nếu CEO Nvidia rời ghế Truyền thông Mỹ ngày 11/11 đưa tin Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị xem xét bãi nhiệm nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang liên quan đến vấn đề cá nhân.