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Quân đội Đức cấm sử dụng UAV do Trung Quốc sản xuất

Quân đội Đức cấm dùng UAV Trung Quốc trong huấn luyện vì lo ngại an ninh dữ liệu, đồng thời chuyển sang thiết bị châu Âu và hạn chế xe Trung Quốc tại doanh trại.

Trần Quyên
Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)
Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Ngày 11/11, Bộ Quốc phòng Đức cho biết quân đội nước này đã cấm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) do Trung Quốc sản xuất cho mục đích huấn luyện và đang thay thế chúng bằng các mô hình của châu Âu. Lý do được đưa ra là nhu cầu bảo mật dữ liệu và công nghệ thông tin.

Theo tạp chí Der Spiegel, quân đội Đức cũng hạn chế các loại xe của các công ty Trung Quốc như BYD, Geely và NIO vào các doanh trại và cơ sở quân sự khác do những lo ngại về vấn đề an ninh.

Bộ Quốc phòng Đức cũng xác nhận một số loại phương tiện bị cấm vào các khu vực quân sự có an ninh cao, nhưng không nêu rõ liệu các mẫu xe Trung Quốc có nằm trong danh sách này hay không.

Hiện quân đội Đức đang đầu tư mạnh vào việc mua UAV từ các nhà sản xuất trong nước như Rheinmetall và Helsing.

Hồi năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này có kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro (11,1 tỷ USD) vào công nghệ này trong những năm tới.

Tuy nhiên, UAV cũng đã trở thành một mối đe dọa đối với an ninh châu Âu trong những năm gần đây, khi nhiều UAV được phát hiện bay qua các địa điểm nhạy cảm như sân bay, căn cứ quân sự và nhà máy công nghiệp ở nhiều quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#UAV #Bộ Quốc phòng Đức #cơ sở quân sự Đức Trung Quốc
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