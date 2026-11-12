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Tuần hành quy mô lớn kỷ niệm Ngày Độc lập tại Ba Lan

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính trường Ba Lan tiếp tục có những bất đồng giữa chính phủ và các lực lượng đối lập liên quan đến một số vấn đề, gồm hoạt động, tính chính danh của Tòa án Hiến pháp.

Việt Thắng
Người dân tham gia tuần hành kỷ niệm Ngày Độc lập tại thủ đô Warszawa, Ba Lan, ngày 11/11/2026. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)
Người dân tham gia tuần hành kỷ niệm Ngày Độc lập tại thủ đô Warszawa, Ba Lan, ngày 11/11/2026. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Ngày 11/11, khoảng 250.000 người đã tham gia cuộc tuần hành thường niên nhân Ngày Độc lập Ba Lan tại thủ đô Warszawa. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, trong đó có các nhóm bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa, với nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm về tình hình chính trị trong nước, quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày Độc lập Ba Lan được tổ chức hằng năm vào ngày 11/11, kỷ niệm sự kiện nước này giành lại độc lập năm 1918 sau 123 năm bị chia cắt. Cuộc tuần hành năm nay có sự tham gia của Tổng thống Karol Nawrocki.

Bên cạnh các khẩu hiệu thể hiện tinh thần dân tộc, một số người tham gia cũng bày tỏ quan điểm về chính sách của chính phủ Thủ tướng Donald Tusk, vai trò của EU và vấn đề Ukraine.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính trường Ba Lan tiếp tục có những bất đồng giữa chính phủ và các lực lượng đối lập liên quan đến một số vấn đề, trong đó có hoạt động và tính chính danh của Tòa án Hiến pháp. Tranh cãi về cải cách tư pháp và việc bổ nhiệm thẩm phán dưới các chính quyền tiền nhiệm vẫn là một trong những vấn đề gây nhiều ý kiến khác nhau tại nước này.

Công tác an ninh được tăng cường trong dịp này sau vụ xả súng tại thành phố Krakow ngày 7/11, khiến 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Nghi phạm 24 tuổi đã bị cảnh sát bắn hạ. Tuy nhiên, cuộc tuần hành tại Warszawa nhìn chung diễn ra trong hòa bình.

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Người dân tham gia tuần hành kỷ niệm Ngày Độc lập tại thủ đô Warszawa, Ba Lan, ngày 11/11/2026. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Thị trưởng thành phố Rafal Trzaskowski cho biết đến chiều 11/11, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào, ngoài việc một số người tham gia sử dụng pháo khói.

Ngoài cuộc tuần hành, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập như thánh lễ, diễu binh và hòa nhạc cũng được tổ chức tại Warszawa./.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Vacsava. (Ảnh: PAP/TTXVN)

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(TTXVN/Vietnam+)
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