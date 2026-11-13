Romania đề nghị cùng gánh vác chi phí duy trì lực lượng Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Romania đề xuất chia sẻ chi phí duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại nước này, tương tự đề xuất của Ba Lan, trong bối cảnh các quốc gia Trung và Đông Âu tìm cách củng cố cam kết an ninh của Washington đối với khu vực.

Ngày 12/11, Tổng thống Romania Nicușor Dan cho biết đã đưa ra “một số con số” liên quan đến quân số và việc chia sẻ chi phí, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ tăng cường binh sỹ và triển khai thêm các năng lực quân sự tại Romania.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ba Lan cũng tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ, xuất phát từ những lo ngại về các mối đe dọa an ninh từ Nga.

Moskva hiện tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine và bị nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cáo buộc tiến hành các hoạt động tấn công hỗn hợp nhằm vào các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Hồi tháng Chín, Warsaw đề nghị thanh toán cho Mỹ 15.000 USD/năm đối với mỗi binh sỹ đồn trú tại một căn cứ thường trực dự kiến được xây dựng ở Ba Lan, đồng thời cam kết chi trả chi phí cơ sở hạ tầng.

Văn phòng Tổng thống Romania cho biết Bucharest cũng đang cân nhắc mức đóng góp tương tự.

Theo số liệu do Văn phòng Tổng thống Romania cung cấp, hiện có 1.172 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Romania, giảm so với mức khoảng 1.700 trước đây.

Trong khi đó, Ba Lan hiện có khoảng 10.000 binh sỹ Mỹ, phần lớn được triển khai theo hình thức luân phiên. Cả hai quốc gia đều là thành viên NATO và có chung đường biên giới trên bộ với Ukraine.

Tổng thống Romania Nicușor Dan nhấn mạnh nước này nhận thức rõ mối đe dọa từ Nga cũng như những tác động của cuộc xung đột tại Ukraine đối với an ninh quốc gia.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, Romania nhiều lần ghi nhận các vụ xâm phạm không phận, trong đó có những trường hợp thiết bị bay không người lái (UAV) rơi trên lãnh thổ hoặc gây hư hại cho khu dân cư. Với vị trí chiến lược bên bờ Biển Đen, nước này cũng ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện rà soát việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu và đã cắt giảm quân số tại Romania. Tuy nhiên, ông Trump từng bày tỏ ủng hộ việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan.

Ngày 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết ông coi phản hồi của Lầu Năm Góc, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth tại Washington, là tín hiệu tích cực đối với kế hoạch xây dựng căn cứ thường trực của Mỹ tại Ba Lan. Ông bày tỏ kỳ vọng Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu tháng 12./.

Romania bắn hạ UAV, châu Âu chuẩn bị tập trận hỗ trợ Ukraine Các nước châu Âu cho biết sẽ tổ chức tập trận tại Ba Lan vào tháng tới nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc.