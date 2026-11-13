Thế giới

Châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ: Rơi trực thăng quân sự, 4 người thiệt mạng

Bốn quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự S-70 tại tỉnh Malatya, miền Đông nước này.

Phương Oanh
Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự tại tỉnh Malatya, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự tại tỉnh Malatya, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11 xác nhận 4 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự S-70 tại tỉnh Malatya, miền Đông của quốc gia này.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc trực thăng gặp nạn tại huyện Yesilyurt, tỉnh Malatya.

Kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 cùng ngày (giờ địa phương). Sau khi trực thăng rơi, một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm sau khi đám cháy được dập tắt.

Hình ảnh do truyền hình địa phương phát sóng cho thấy xe cứu thương và xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã gửi lời chia buồn đến gia đình các quân nhân thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#trực thăng quân sự #rơi trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khách du lịch Nga mua sắm ở khu vực phố đêm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh minh họa: Phan Sáu/TTXVN)

Việt Nam gia tăng sức hút với khách du lịch Nga

Lượng khách Nga tới Việt Nam tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025, đạt 1,13 triệu lượt; nhu cầu đặt tour qua nền tảng Onlinetours tăng gần 4,5 lần và số lượt đặt dịch vụ trên Sletat.ru tăng 4 lần.

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Nga

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Nga

Lũy kế 10 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 4,46 tỷ USD, tương đương 93,5% kim ngạch cả năm 2025, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,83 tỷ USD và nhập khẩu 2,63 tỷ USD.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Morgan Johansson, đại diện Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Thụy Điển

Tại các cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin về tình hình Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.