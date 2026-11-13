Thổ Nhĩ Kỳ: Rơi trực thăng quân sự, 4 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11 xác nhận 4 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự S-70 tại tỉnh Malatya, miền Đông của quốc gia này.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc trực thăng gặp nạn tại huyện Yesilyurt, tỉnh Malatya.

Kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 cùng ngày (giờ địa phương). Sau khi trực thăng rơi, một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm sau khi đám cháy được dập tắt.

Hình ảnh do truyền hình địa phương phát sóng cho thấy xe cứu thương và xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã gửi lời chia buồn đến gia đình các quân nhân thiệt mạng./.

Rơi trực thăng quân sự Italy tại Bosnia và Herzegovina, 4 người thiệt mạng Bộ Quốc phòng Italy xác nhận 4 người thiệt mạng gồm 2 binh sỹ thuộc Lục quân Italy và 2 thành viên thuộc Quân đoàn Tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Italy.