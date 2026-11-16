Bản tin 60s ngày 16/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xe máy và xe khách va chạm trên quốc lộ 14, đôi nam nữ tử vong tại chỗ.

Mr Pips và Shark Bình sắp nhận phán quyết, hơn 610 tỷ đồng tài sản được đề nghị xử lý ra sao?

Hà Nội miễn vé xe buýt, metro cho hai nhóm đối tượng từ 15/11.

Giá xăng giảm, giá dầu diesel vẫn gần 27.000 đồng/lít, nhà xe nói lý do chưa giảm giá vé.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội có thể giảm còn 19 độ C.

Iran bị cáo buộc dùng dữ liệu trực tuyến để xác định mục tiêu Mỹ.

Megaspeed chính thức lên tiếng về bà Alice Huang sau lùm xùm với cựu CEO Nvidia.

Nga giữ nguyên điều kiện đàm phán, cảnh báo tiếp tục chiến dịch quân sự./.