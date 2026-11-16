Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 30/4/2027

Khởi công từ tháng 10/2025 và theo hợp đồng hoàn thành vào cuối năm 2027, hầm chui nút giao Cổ Linh được ấn định rút ngắn tiến độ phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 30/4/2027. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu phải rút ngắn tiến độ.

Nhiều trở ngại khó khăn thi công

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tại dự án, liên danh nhà thầu Thành Phát-CK4-Đạt Phương-Vĩnh Hưng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục như hoàn trả 600md cống hộp 3,5x3m; xén hè mở rộng mặt đường Đàm Quang Trung, di chuyển ngầm nổi để chuyển sang giai đoạn tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hầm chính.

Hiện nay, liên danh nhà thầu đang tổ chức thi công theo từng giai đoạn thi công gồm: hạng mục trạm bơm đã thi công xong ép cừ hố móng trạm bơm, đang triển khai thi công phần cọc để gia cố nền móng trạm bơm (đạt 90%), dự kiến đến ngày 20/11 sẽ hoàn thành thi công cọc và bắt đầu đào hố móng thi công trạm bơm.

Hạng mục hầm hở đang triển khai ép cọc bê tông cốt thép đại trà phía Quốc lộ 5 đã hoàn thành 5/6 đốt hầm hở; phía cầu Vĩnh Tuy đã hoàn thành 2/7 đốt hầm hở (do có mặt bằng thi công sau). Dự kiến trong tháng 11 sẽ hoàn thành ép cọc bêtông cốt thép đại trà phía Quốc lộ 5 và phía cầu Vĩnh Tuy.

Hạng mục tường chắn đầu hầm phía Quốc lộ 5 đã hoàn thiện 160/320m, đạt 50%; phía cầu Vĩnh Tuy 40/80m, đạt 50%. Đối với hạng mục hầm kín, hiện nay nhà thầu thi công đang thi công ép cọc gia cố nền móng (được 50/1826 cọc, đạt 3%) và ép cọc cừ ván thép hầm kín được 20/200m).

Trên công trường thi công luôn thường trực khoảng trên 70 người (bao gồm cán bộ kỹ thuật, công nhân lái máy, lao động phổ thông…) cùng hơn 20 thiết bị máy móc. Tuy nhiên, sau 1 năm triển khai thi công, tiến độ của nhà thầu thi công đang chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Lãnh đạo cũng chỉ ra những khó khăn khi triển khai thi công dự án gồm khi gặp thời tiết mưa kéo dài, làm cả khu vực nút giao bị ngập sâu làm ảnh hưởng đến giao thông và hư hỏng thiết bị thi công; di chuyển hạ tầng kỹ thuật; nhà thầu thi công gặp khó khăn trong huy động lái máy, nhân công nên không tổ chức được tăng ca liên tục để thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đặc biệt, hạng mục trạm bơm và hầm kín nằm dưới gầm cầu vượt Cổ Linh, bị hạn chế tĩnh không trong khi đó hố móng sâu hơn 20m dẫn đến thời gian ép cừ để thi công mất nhiều thời gian, khó khăn trong thao tác tổ chức thi công.

Nút giao Cổ Linh-Đàm Quang Trung luôn ùn tắc vào giờ cao điểm sau khi nhà thầu rào chắn để tổ chức thi công hạng mục hầm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Vị trí nút giao nằm tại cửa ngõ của Thủ đô, mật độ giao thông rất lớn, nhà thầu phải tổ chức thi công theo từng giai đoạn rào chắn phân luồng tổ chức giao thông theo giấy phép thi công được Sở Xây dựng cấp phép để đảm bảo ít ảnh hưởng nhất đến các phương tiện giao thông. Bên cạnh đó mặt bằng thi công chật hẹp, phạm vi công trường rộng và đồng loạt tổ chức thi công tại nhiều vị trí, nhiều hạng mục thi công dưới hố móng sâu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Trong khoảng 3 tháng vừa qua, tại phạm vi nút giao ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông (đặc biệt trong giờ cao điểm) sau khi nhà thầu thi công bắt đầu rào chắn phía đầu cầu Vĩnh Tuy để tổ chức thi công hạng mục hầm. Ban Quản lý dự án đã phối hợp với liên ngành Phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội, Công an phường Long Biên…) và các nhà thầu thi công theo dõi sát sao tại hiện trường để đưa ra các giải pháp điều chỉnh công tác tổ chức giao thông phù hợp.

Tuy nhiên, do vị trí nút giao nằm ở cửa ngõ Thủ đô, lưu lượng giao thông đổ về nút giao là rất lớn, các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao, đến gần nút giao phải giảm tốc độ để di chuyển qua phạm vi công trường, dẫn tới tình trạng ùn dài trên cầu Vĩnh Tuy (hướng đi Quốc lộ 5) và trên đường Đàm Quang Trung (hướng đi trung tâm thành phố).

Điều chuyển khối lượng nhà thầu chậm tiến độ

Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng đã nhiều lần làm việc với nhà thầu thi công để xây dựng kế hoạch thi công chi tiết các hạng mục công trình còn lại, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan; yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca bù tiến độ.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ theo dõi đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của các nhà thầu thi công trong liên danh, kiên quyết điều chuyển khối lượng đối với các nhà thầu không đáp ứng tiến độ thực hiện theo quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện chung của dự án.

Hầm chui nút giao Cổ Linh khi hoàn thành sẽ giải quyết xung đột giao thông, kết nối liên thông giữa các tuyến đường xung quanh.

Thừa nhận việc tổ chức thi công dự án làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức giao thông trong phạm vi nút giao là không thể tránh khỏi, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng liên danh nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan vẫn luôn nỗ lực khắc phục để cố gắng rút ngắn tiến độ thi công của dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật dự án trước 30/4/2027.

Dự án nhằm khép kín đường Vành đai 2 theo quy hoạch, đồng bộ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý nhằm giải quyết xung đột giao thông tại nút giao, kết nối liên thông giữa các tuyến đường xung quanh, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường./.

Khởi công từ tháng 10/2025, hầm chui nút giao Cổ Linh có tổng chiều dài khoảng 600m, quy mô 6 làn xe. Công trình gồm 100m hầm kín, 260m hầm hở và khoảng 240m tường chắn, gờ chắn bánh, kết nối đường Đàm Quang Trung với đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy. Dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh, có tổng mức đầu tư 747,5 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng là 534 tỷ đồng); tiến độ thi công theo hợp đồng là 26 tháng (tháng 10/2025-12/2027), tuy nhiên, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án vào tháng 6/2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ của dự án phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2027.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông đường Cổ Linh kể từ ngày 30/10 Từ ngày 30/10/2026 đến 30/1/2027, Hà Nội rào chắn một phần đường Cổ Linh để thi công mở rộng đường trên cao, người dân cần chú ý phân luồng giao thông.