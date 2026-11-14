Hà Nội: Từ 15/11, miễn phí vé giao thông công cộng với hai nhóm đối tượng

Ngày 14/11, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết từ 15/11 triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Cụ thể, hai nhóm đối tượng bao gồm: Người có tài năng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và thành viên gia đình gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi thực hiện miễn phí 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Về cách thức đăng ký vé miễn phí, hành khách đăng ký qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên điện thoại thông minh.

Hồ sơ gồm: Ảnh chân dung 3x4 chụp không quá 6 tháng; Ảnh căn cước công dân hai mặt; Bản xác nhận đối tượng theo mẫu của cơ quan sử dụng người có tài năng, kèm quyết định tuyển dụng, công nhận người có tài năng.

Thành viên gia đình bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ với người có tài năng. Hồ sơ được xử lý trong tối đa 3 ngày làm việc. Thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt.

Thẻ miễn phí có giá trị theo thời hạn được phân công, bố trí công tác hoặc hợp đồng lao động của người có tài năng. Trước khi hết hạn, người dùng cần xác nhận lại thông tin với cơ quan sử dụng lao động và gửi hồ sơ gia hạn trên ứng dụng. Nếu không gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông, không còn được hưởng chính sách miễn phí.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố cũng được miễn phí vé tháng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Danh mục sẽ được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về cách thức đăng ký vé miễn phí, hành khách đăng ký qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên điện thoại thông minh. Hồ sơ gồm: Ảnh chân dung 3x4 chụp không quá 6 tháng; Ảnh căn cước công dân hai mặt; Bản xác nhận đối tượng theo mẫu của cơ quan sử dụng lao động, kèm xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị hoạt động tại Khu công nghệ cao.

Hồ sơ được xử lý trong tối đa 3 ngày làm việc. Thẻ vé điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt. Thẻ miễn phí có giá trị theo thời hạn được phân công, bố trí công tác hoặc hợp đồng lao động của từng người.

Trước khi hết hạn, người dùng cần xác nhận lại thông tin với cơ quan sử dụng lao động và gửi hồ sơ gia hạn trên ứng dụng. Nếu không gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông, không còn được hưởng chính sách miễn phí.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cũng lưu ý hành khách chạm (quét) mã QR trên thiết bị kiểm soát vé tại cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ chuyến đi; Không cho mượn tài khoản giao thông đã được phê duyệt miễn phí, không dùng ảnh chụp màn hình mã QR.

Thẻ chỉ được dùng trên các tuyến buýt thuộc danh mục nêu trên, đúng mục đích đi lại, làm việc tại Khu công nghệ cao; Thẻ sử dụng sai đối tượng hoặc không hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại./.

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