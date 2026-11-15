Thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số trong không gian Pháp ngữ

Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ năm 2026 (FrancoTech 2026) đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.