Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi.
Thủ tướng và lãnh đạo các nước trao đổi về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các công việc cần thúc đẩy trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ cùng phát triển.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ năm 2026 (FrancoTech 2026) đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước châu Phi, khẳng định Việt Nam và các nước chia sẻ khát vọng và lợi ích phát triển chung.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN cần chủ động hơn nữa, tiên phong định hình môi trường chiến lược ở khu vực để bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển.
Bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, chiều 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo.
Bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, chiều 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Benin Romuald Wadagni, Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tin tưởng tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp trong từng gia đình, mỗi con người và từng việc làm cụ thể.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo ở Campuchia.
Sáng 15/11, tại thủ đô Manila (Philippines), Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN đã dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống CHDC Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Na-Maroc được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị và sự tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Chiều 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech).
Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên Đối thoại của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).
Chiều 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điều hành thảo luận bàn tròn với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững.”
Chiều 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Maroc Fatima Ezzahra El Mansouri.
Trường THPT A Trần Hưng Đạo tiếp tục phát huy nền tảng về khoa học kỹ thuật, STEM, ngoại ngữ, đưa các hoạt động khám phá, nghiên cứu, thực hành thành cơ hội học tập rộng mở đối với đông đảo học sinh.
Sáng 15/11, tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Romania; Tổng thống Cộng hòa Senegal; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo và Phó Tổng thống Thụy Sĩ.
Việc lựa chọn người đứng đầu khu dân cư cần bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định ASEAN đang đứng trước những cơ hội chiến lược, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi tăng cường đoàn kết, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược chung.
Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể,...
Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, chiều 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis.
Tại Hải Phòng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Hà Đông với hành trình định hướng và nâng cao chất lượng giáo dục.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam-Chile, là dịp định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện.
Sáng 15/11/2026, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.