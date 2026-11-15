Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo

Sáng 15/11/2026, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.