Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo

Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi. 

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Cộng hoà Congo #Hội nghị cấp cao Pháp Campuchia
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