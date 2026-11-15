Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Thuỵ Sĩ

Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. 

Thống Nhất
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Phó Tổng thống Thuỵ Sĩ #Hội nghị cấp cao Pháp ngữ Campuchia
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