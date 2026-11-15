Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, chiều 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney. 

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Thủ tướng Canada Mark Carney #Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 Philippines
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