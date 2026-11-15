Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam-Chile, là dịp định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện.