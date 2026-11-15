Hưng Yên kiện toàn trưởng thôn, khơi thông nguồn lực từ cơ sở

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý và phục vụ nhân dân.

Địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn, làm thế nào để tiếng nói của người dân vẫn được lắng nghe, những tâm tư, nguyện vọng từ mỗi thôn làng vẫn được chuyển tải kịp thời đến chính quyền. Trong đó, vai trò của người trưởng thôn-người gần dân, sát dân nhất ngày càng trở nên quan trọng.

Bởi vậy, bầu trưởng thôn không đơn thuần lựa chọn người đảm nhận công việc chung, mà còn gửi gắm niềm tin vào người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi chính đáng của cộng đồng dân cư; khơi thông nguồn lực từ cơ sở.

Tại Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dự án, công trình trọng điểm, cuộc bầu cử ngày 15/11 càng mang ý nghĩa thiết thực.

Sáng 15/11, tại Nhà văn hóa thôn Xuân Cầu (xã Nghĩa Trụ), phía bên ngoài là màu cờ hoa đỏ rực. Không khí vui tươi lan tỏa khắp các khu dân cư trong ngày bầu cử trưởng thôn. Ngay đầu giờ sáng, những người cao tuổi với bộ quần áo truyền thống màu đỏ, khăn xếp đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn để cùng các đại biểu, nhân dân thực hiện các nghi thức trước giờ bỏ phiếu.

Khu vực bầu trưởng thôn, thôn Đông Khúc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh TTXVN)

Theo bố trí của Ban Công tác mặt trận thôn, người cao tuổi được sắp xếp bỏ phiếu trước, rồi lần lượt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại khu vực bỏ phiếu, có bàn hướng dẫn, bàn phát phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri theo đúng thể thức, quy định.

Với thôn Xuân Cầu, sự lựa chọn lần này còn gắn với những vấn đề rất cụ thể. Khi tuyến đường Vành đai 3.5 triển khai công tác giải phóng mặt bằng, người dân mong muốn trưởng thôn phải thực sự sâu sát, hiểu dân, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Bà Đỗ Thị Thanh, Thôn Xuân Cầu chia sẻ, hiện nay địa phương đang trong đà phát triển rất mạnh với nhiều dự án đầu tư xây dựng. Nông thôn cũng đang chuyển đổi mạnh mẽ sang từ nông thôn sang đô thị nên người trưởng thôn nhiệm kỳ này cần phải luôn sát dân, quan tâm đến dân, đặc biệt là người có kiến thức chuyển đổi số mới có thể đáp ứng được công việc. Chúng tôi đã lựa chọn ra được 1 đại biểu đủ tiêu chí, có đủ sức khỏe, trình độ đại học để ứng cử vị trí trưởng thôn - đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Khi được bầu, chúng tôi tin tưởng đồng chí trưởng thôn giúp cho thôn phát triển toàn diện kinh tế, xã hội.

Cử tri nghiên cứu thông tin trước khi cầm lá phiếu bầu cử trưởng thôn. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Tại thôn Đông Khúc (xã Nghĩa Trụ), Nhà văn hóa thôn đã được trang hoàng cờ hoa trang trọng. Danh sách cử tri, hòm phiếu và các điều kiện phục vụ bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo. Đến 11 giờ ngày 15/11, thôn Đông Khúc đã có tới 95% số cử tri đi bầu trưởng thôn, có tỷ lệ người dân đi bầu cao nhất xã Nghĩa Trụ.

Ông Nguyễn Văn Thư, Thôn Đông Khúc (xã Nghĩa Trụ) bày tỏ: "Tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của ứng cử viên chức trưởng thôn và cảm nhận những người này có đủ năng lực, trình độ và sức trẻ để đảm đương nhiệm vụ. Tôi tin tưởng lá phiếu của tôi lựa chọn được đồng chí đủ đức, đủ tài để cùng nhân dân thực hiện nhiệm vụ.”

Không chỉ là một ngày hội ở cơ sở, cuộc bầu cử còn đặt ra yêu cầu lựa chọn những người có đủ năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm. Bởi cùng với những công trình trọng điểm, quá trình đô thị hóa tại Nghĩa Trụ đang kéo theo nhiều vấn đề về hạ tầng, môi trường, giao thông và đời sống dân cư. Người trưởng thôn vì thế phải chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Xã Nghĩa Trụ có diện tích 22,8 km2, gần 50.000 dân, sinh sống tại 11 thôn. Quy mô địa bàn và dân số đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Trong số các ứng cử viên trưởng thôn, người trẻ nhất 24 tuổi, người cao tuổi nhất 43 tuổi; có 5 ứng cử viên trình độ đại học, những người còn lại có trình độ trung cấp. Bên cạnh phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, người trưởng thôn trong giai đoạn mới còn cần sự năng động, nhạy bén và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Phạm Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên cho hay, trong bối cảnh xã triển khai rất nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn, vai trò của đồng chí trưởng thôn là tuyên truyền, vận động người dân và đại diện người dân nói lên tiếng nói của người dân. Qua đó đòi hỏi trưởng thôn cũng phải năng động, nhạy bén, trình độ công nghệ thông tin để xử lý kịp tình huống trong giai đoạn này.

Vì vậy, quá trình lựa chọn, hiệp thương ứng cử xã đã căn cứ vào các hướng dẫn của cấp trên, của tỉnh về việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị các điều kiện và tổ chức bầu Trưởng thôn; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng dẫn, định hướng tốt công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử và chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân.

Người dân Hưng Yên thực hiện nghi thức bỏ phiếu, bầu trưởng thôn. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Cùng với đó, yêu cầu các thôn tổ chức Hội nghị cộng đồng dân cư để bầu trưởng thôn theo đúng quy định; bảo đảm việc giới thiệu, lựa chọn và bầu người có đủ tiêu chuẩn, uy tín, năng lực. Xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công tác bầu trưởng thôn trên địa bàn xã diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, quá trình bầu trưởng thôn của xã Nghĩa Trụ diễn ra trang trọng, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, tỷ lệ người dân đi bầu rất cao.

Cùng với xã Nghĩa Trụ, ngày 15/11, tại tỉnh Hưng Yên có nhiều xã, phường tổ chức bầu cử trưởng thôn. Nhìn chung, các địa phương đều tổ chức bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút cùng ngày. Tùy tình hình thực tế, Tổ bầu cử có thể quyết định cho kết thúc muộn hơn, nhưng không quá 19 giờ 00 phút cùng ngày.

Việc kiện toàn trưởng thôn được tỉnh Hưng Yên chỉ đạo hoàn thành trong tháng 11/2026. Các địa phương của tỉnh đều bám sát Quy định số 541-QĐ/TU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tiêu chuẩn chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, việc lựa chọn người đứng đầu khu dân cư cần bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.

Việc sớm kiện toàn chức danh trưởng thôn ở Hưng Yên có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý, điều hành và đời sống của cộng đồng dân cư. Bởi trưởng thôn không chỉ là người trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân mà còn là cầu nối giữa chính quyền cấp xã với nhân dân. Mỗi lá phiếu sẽ là sự lựa chọn của người dân đối với người đại diện cho cộng đồng mình./.

Rộn ràng ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố ở tỉnh Quảng Ninh Tại các nhà văn hóa ở Quảng Ninh, cử tri đại diện hộ gia đình đến từ rất sớm, mang theo kỳ vọng sẽ lựa chọn được người đủ tâm, đủ tầm để gánh vác công việc của cộng đồng dân cư trong giai đoạn mới.