Ninh Bình: Trường THPT A Trần Hưng Đạo đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 15/11, Trường Trung học phổ thông A Trần Hưng Đạo, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Nhà trường đã đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt, những năm gần đây, chất lượng giáo dục của trường tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện, khẳng định vị thế trong nhóm các trường dẫn đầu của tỉnh.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định những định hướng lớn, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc đưa giáo dục trở thành động lực then chốt cho sự phát triển đất nước.

Trên tinh thần đó, Nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn; chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện để mỗi thầy giáo, cô giáo không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo và giữ vững tâm huyết với nghề.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học phổ thông A Trần Hưng Đạo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Đối với học sinh, Bộ trưởng mong muốn các em không chỉ học để tiếp thu kiến thức mà còn học để trưởng thành, làm chủ tương lai và có trách nhiệm đóng góp cho quê hương, đất nước. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ, học sinh cần rèn luyện tư duy độc lập, khả năng phân biệt đúng sai, đồng thời biết khai thác và sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn, có trách nhiệm.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung học phổ thông A Trần Hưng Đạo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Thành lập năm 1966 với tên gọi ban đầu là Trường Cấp 3 Mỹ Lộc, những ngày đầu, Nhà trường chỉ có 5 lớp học và 17 giáo viên. Đến năm 1982, trường chính thức mang tên Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, trên vùng đất Thiên Trường giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

Năm học 1993-1994, Trường trở thành một trong những đơn vị tiên phong trên cả nước triển khai giảng dạy Chương trình thí điểm Chuyên ban với 9 lớp học đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước khẳng định uy tín.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của Trường tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm học 2025-2026, cả 39 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh đều đoạt giải, trong đó có 7 giải Nhất. Ba năm liên tiếp, Trường giành giải Nhất toàn đoàn tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật và STEM cấp tỉnh; riêng năm học 2025-2026, có 2 dự án đoạt giải Ba cấp quốc gia. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông duy trì ở mức 100%; chất lượng dạy và học ngoại ngữ, hoạt động thể dục thể thao và giáo dục kỹ năng cho học sinh ngày càng được chú trọng.

Với những nỗ lực và cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng nhiều Bằng khen của các cấp.

Đặc biệt, Trường đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011. Việc tiếp tục được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học phổ thông A Trần Hưng Đạo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 1 xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá chiến lược. Vì vậy, Trường Trung học phổ thông A Trần Hưng Đạo cần tiếp tục phát huy truyền thống, thế mạnh trong bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của toàn thể học sinh, bảo đảm mọi em đều có cơ hội phát triển năng lực và sở trường.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường tiếp tục phát huy nền tảng về khoa học kỹ thuật, STEM và ngoại ngữ, đưa các hoạt động khám phá, nghiên cứu, thực hành trở thành cơ hội học tập rộng mở đối với đông đảo học sinh.

Cùng với việc trang bị kỹ năng số, cần chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ để các em tự tin giao tiếp, tiếp cận tri thức mới và chủ động hội nhập quốc tế./.

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