Thanh Hóa khẩn cấp xây lại cầu sập trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành

Ngày 14/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3882/QĐ UBND về việc Công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại cầu Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành, địa bàn xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra từ ngày 8/11 đến ngày 9/11.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, việc công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai để ứng phó, khắc phục kịp thời hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại cầu Km24+987 (qua địa phận xã Thanh Kỳ) đường Nghi Sơn-Bãi Trành, do ảnh hưởng của mưa lớn là cần thiết.

Tên công trình là Khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai để ứng phó, khắc phục kịp thời hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại cầu Km24+987 (xã Thanh Kỳ) đường Nghi Sơn-Bãi Trành, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 8/11 đến ngày 9/11.

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp (chủ đầu tư) với mục đích khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với cầu Km24+987 tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Địa điểm thực hiện tại xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa với quy mô giải pháp khắc phục gồm, thanh thải cầu cũ, phá dỡ toàn bộ kết cấu nhịp, mố cầu cũ và nền, mặt đường đầu cầu bị hư hỏng; thu dọn, vận chuyển phế thải, hoàn trả lòng suối, bảo đảm thông thoáng dòng chảy.

Thực hiện xây dựng cầu mới tại vị trí cầu cũ, gia cố mái taluy, kè bảo vệ mố và lòng suối thượng, hạ lưu cầu.

Cây cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị lún sập, UBND xã Thanh Kỳ đã tổ chức phân luồng các phương tiện di chuyển theo tuyến đường khác để bảo đảm an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyến tránh bảo đảm giao thông sẽ bố trí phía thượng lưu cầu, chiều dài khoảng 130m; chiều rộng nền đường 5m, mặt đường 4m; mặt đường cấp phối đá dăm, bố trí cống tròn tạm qua suối, phục vụ người và phương tiện lưu thông trong thời gian thi công; tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng sau khi cầu mới đưa vào khai thác, và hoàn trả hệ thống an toàn giao thông (hộ lan tôn sóng, cọc tiêu, biển báo, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ…

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo Quyết định này đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và giao thông an toàn, thông suốt.

Khẩn trương lựa chọn đơn vị triển khai thi công đường tạm (tuyến tránh) để bảo đảm giao thông trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành, cập nhật tuyến đường tạm vào hồ sơ thiết kế dự án; chỉ đạo các đơn vị thi công (đường tạm, cầu mới) xác định rõ phạm vi, khối lượng các hạng mục công việc, thanh quyết toán theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình diễn biến của thời tiết, điều kiện thực tế thi công tại hiện trường, tổ chức quản lý thi công, giám sát, kiểm tra chuẩn xác lại khối lượng, đơn giá, cự ly vận chuyển vật liệu, bảo đảm công tác khắc phục hậu quả thiên tai được kịp thời, an toàn, hiệu quả; quản lý tiến độ, chất lượng thi công, nguồn vật liệu sử dụng theo các quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khắc phục, xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật. Và giao Ủy ban Nhân dân xã Thanh Kỳ: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định; bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Sở Xây dựng theo tiến độ thi công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận; bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được giao theo quy định.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra từ ngày 8/11 đến ngày 9/11, một đoạn cầu dài trên Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành, đoạn qua địa bàn xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bị sập gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo tuyến đường khác để đảm bảo an toàn./.

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