Sớm có giải pháp khắc phục nứt tường chắn, sạt lở taluy âm trên Quốc lộ 24C

Đợt mưa lớn trong những ngày qua (10-12/11) đã khiến tường chắn bê tông taluy dương trên Quốc lộ 24C, đoạn qua thôn Sông Trường, xã miền núi Thanh Bồng (Quảng Ngãi), xuất hiện nhiều vết nứt.

Bên cạnh đó, nước lũ sông Trường cũng gây sạt lở taluy âm trên tuyến qua thôn với chiều dài khoảng 20m. Các vị trí sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, các phòng chuyên môn của Sở đã kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ hư hỏng, sạt lở để sớm có giải pháp khắc phục.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vị trí tường chắn taluy dương đoạn Km74+600, qua tổ 3, thôn Sông Trường, có chiều dài hơn 20m.

Do mưa lớn trong ngày 11/11, tường chắn xuất hiện vết nứt ngang kéo dài khoảng 10m; một phần bêtông thân tường bị tách khối, vỡ và rơi xuống rãnh thoát nước mặt đường.

Một số vị trí xuất hiện vết nứt dọc thân tường; sạt lở đất đá từ núi cũng làm hư hại các rọ đá ở hai đầu tường chắn.

Đáng lo ngại, đất đá từ trên cao phía taluy dương vẫn tiếp tục trượt xuống do mưa, tạo thêm áp lực lớn lên kết cấu công trình. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, các vết nứt có nguy cơ mở rộng, khiến toàn bộ tường chắn bị nghiêng, đổ sập xuống mặt đường Quốc lộ.

Xã Thanh Bồng có diện tích tự nhiên 133,88km2, được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Trà Lâm, Trà Hiệp và Trà Thanh (huyện Trà Bồng cũ). Địa giới hành chính xã Thanh Bồng giáp xã Trà My (thành phố Đà Nẵng), nơi người dân hai địa phương thường xuyên lưu thông qua lại. Địa hình khu vực phần lớn là đồi núi cao, địa chất phức tạp, thường xuyên xảy ra sạt lở gây chia cắt giao thông.

Do vậy, trên tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn thôn Sông Trường, một số tường chắn taluy dương đã được xây dựng từ nhiều năm trước nhằm ngăn đất đá sạt xuống mặt đường.

Ông Hồ Văn Tiền, một người dân địa phương lưu thông trên Quốc lộ, cho biết vị trí tường chắn taluy dương tại Km74+600, qua tổ 3, đã được xây dựng từ lâu. Nước mưa kéo theo đất đá từ trên núi dồn xuống, tạo áp lực lên thân tường qua nhiều năm, đến nay công trình không còn là "tấm chắn," hiện trạng đã xuất hiện nhiều vết nứt.

“Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trong thôn và người dân xã Trà My (thành phố Đà Nẵng) mỗi ngày đều đi lại qua đây. Người đi làm, người buôn bán, người đưa đón con đi học. Tường chắn xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu nghiêng về phía mặt đường Quốc lộ có nguy cơ đổ sập, khiến bà con lo lắng,” ông Tiền nói.

Tại Km79+030, cũng thuộc thôn Sông Trường, mưa lớn nước lũ sông Trường dâng cao, liên tục xoáy sâu vào bờ, gây sạt lở taluy âm Quốc lộ 24C với chiều dài gần 20m.

Sạt lở đã cuốn trôi nhiều đất đá, ăn sâu sát vào lề đường; một số vị trí chân các thanh chắn dọc Quốc lộ bị khoét rỗng, có điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường nhựa, tạo hàm ếch. Mặt đường có nguy cơ sụt lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nếu thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nước sông dâng cao.

Mỗi ngày đều lưu thông trên Quốc lộ 24C, ông Hồ Xuân Thanh lo lắng tình trạng sạt lở bờ sông Trường không chỉ gây mất đất, ảnh hưởng đến tuyến giao thông huyết mạch mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng người dân. Ông mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở taluy âm tại khu vực để người dân lưu thông an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng Nguyễn Văn Thịnh nhận định cả hai vị trí tường chắn bị nứt và taluy âm bị sạt lở trên Quốc lộ 24C qua thôn Sông Trường đều rất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo ông Thịnh, khu vực tường chắn bị nứt có độ dốc cao, trước đây từng xảy ra sạt lở. Qua nhiều năm, đất đá từ trên núi tiếp tục sạt xuống, dồn nén lên thân tường, khiến công trình xuất hiện các vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và lực lượng cơ sở giăng dây, cắm biển cảnh báo ở hai đầu các vị trí sạt lở; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn trong các ngày 10-12/11 đã gây sạt lở hơn 100 vị trí taluy dương, taluy âm, đất đá tràn ra mặt đường. Riêng tuyến Quốc lộ 24C qua xã Thanh Bồng có một số vị trí sạt lở gây tắc đường, đến nay đã được thông xe bước đầu. Các đơn vị nhà thầu đang khẩn trương khắc phục để thông tuyến hoàn toàn.

Đối với vị trí nứt tường chắn tại Km74+600 và sạt lở taluy âm tại Km79+030 qua thôn Sông Trường, các phòng chuyên môn của Sở đã kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ hư hỏng, sạt lở để sớm có giải pháp khắc phục./.

Sửa chữa Quốc lộ 24C, bảo đảm an toàn cho tuyến vận tải qua cảng Dung Quất Dự án sửa chữa Quốc lộ 24C tập trung xử lý nền, mặt đường hư hỏng và cải thiện hệ thống thoát nước, góp phần bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông qua khu vực cảng Dung Quất.