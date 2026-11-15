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Đồng Nai: Xe máy va chạm với xe khách, 2 thanh niên tử vong

Khi đến thôn Nghĩa Bình, xe máy bất ngờ va chạm với xe khách biển kiểm soát 47B-023.02 lưu thông theo chiều ngược lại khiến anh Nông Thành Công (20 tuổi) và cô gái ngồi sau xe tử vong.

Đậu Tất Thành
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 15/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) giữa xe máy và xe khách khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Nông Thành Công (20 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 67K1-795.85 chở phía sau một cô gái trẻ, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến thôn Nghĩa Bình, xe máy bất ngờ va chạm với xe khách biển kiểm soát 47B-023.02 do ông Vũ Đức Trọng (52 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Công và cô gái ngồi sau xe máy ngã xuống đường, tử vong sau đó. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn giao thông #Quốc lộ 14 #Xe máy #Xe khách TP. Đồng Nai
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