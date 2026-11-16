Ông Phạm Quang Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI

Ngày 16/11, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cùng Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14 khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh việc điều động ông Phạm Quang Dũng, một cán bộ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với VCCI trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng chiến lược.

Lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đề nghị tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; sớm ban hành đầy đủ quy chế làm việc theo mô hình trực thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương từ năm 2025, bảo đảm thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu VCCI lần thứ VIII, tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác nhân sự đồng thời phát huy vai trò tham mưu chính sách để tháo gỡ khó khăn, đồng hành hiệu quả cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: VCCI)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng bày tỏ vinh dự khi được Đảng, Nhà nước và các cơ quan cấp trên tin tưởng giao trọng trách mới. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch VCCI, ông cam kết chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy tinh thần liêm chính, công tâm trong công tác quản lý.

Để hoàn thành ba nhiệm vụ lớn đang đặt ra trong thời gian tới, bao gồm: Tổ chức Đại hội VIII của VCCI; Sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230-KL/TW, ngày 05/01/2026 của Trung ương Đảng và Năm APEC 2027, ông Phạm Quang Dũng cho rằng VCCI cần có một Đảng bộ vững vàng, làm hạt nhân chính trị.

Bên cạnh đó, ông Phạm Quang Dũng nhấn mạnh sứ mệnh cốt lõi của VCCI là làm tốt vai trò "Tiếng nói-Cầu nối-Điểm tựa" cho doanh nghiệp đồng thời đề ra các trọng tâm công tác sắp tới gồm tổ chức thành công Đại hội VIII, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC 2027 và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển vững mạnh./.

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