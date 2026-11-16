Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo đồng thuận xã hội

Sáng 16/11, tại khu phố 3, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là 1 trong 16 địa điểm được tỉnh lựa chọn tổ chức ngày hội điểm.

Tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo địa phương và người dân.

Khu phố 3 có 782 hộ với 2.822 nhân khẩu. Trong năm 2026, 161 hộ được vay gần 14,85 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ tín dụng nhân dân để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Địa phương đã chăm lo 85 đối tượng bảo trợ xã hội, trao 650 phần quà trị giá 297 triệu đồng cho hộ khó khăn, trẻ em và các trường hợp cần hỗ trợ. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được duy trì với 98% hộ đạt các nội dung đăng ký. Tỷ lệ trẻ dưới 6 tuổi được tiêm chủng đạt 100%.

Khu phố triển khai mô hình “Tuyến đường xanh-sạch-đẹp và tổ dân cư không rác” trên đường Lê Quý Đôn; 97% hộ đăng ký tham gia thu gom rác.

Người dân cam kết chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Địa phương đã hòa giải thành công 5/5 vụ việc phát sinh ở cơ sở.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, huy động sức dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, góp phần hình thành bản sắc, cốt cách và bản lĩnh con người Việt Nam. Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa trong năm kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất và là năm đầu tiên người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày này.

Đông đảo nhân dân tham gia ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Đại tướng ghi nhận kết quả Tây Ninh đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và chăm lo đời sống nhân dân. Trong 10 tháng của năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng khoảng 10-10,3%; an sinh xã hội được quan tâm, an ninh trật tự được giữ vững.

Phường Kiến Tường thực hiện đạt và vượt 14/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 94%. Đại tướng biểu dương tinh thần đoàn kết của cán bộ, nhân dân khu phố 3; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, gắn phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Người dân khu phố 3 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nghĩa tình; giúp đỡ nhau, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và người yếu thế. Khu phố cần phát huy vai trò người cao tuổi, chức sắc, người có uy tín và thế hệ trẻ trong gìn giữ giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống; xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch-đẹp, giữ gìn an ninh trật tự.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà động viên các hộ gia đình khó khăn. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Dịp này, tỉnh Tây Ninh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho phường Kiến Tường với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; trao 100 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo và học sinh khó khăn.

Quân ủy Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao quà cho các tập thể, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Điện Biên Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Pu Nhi, biểu dương nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng và gìn giữ văn hóa dân tộc Mông.