Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, người dân

Ngày 16/11, tại thôn Thụy Hùng, xã Đồng Đăng (Lạng Sơn), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với nhân dân 5 thôn trên địa bàn xã Đồng Đăng.

Vui mừng trước những kết quả xã Đồng Đăng và tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).

Đảng, Nhà nước đã khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, tỉnh Lạng Sơn và xã Đồng Đăng tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tập hợp, vận động nhân dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của bà con; lấy sự hài lòng và cuộc sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Tỉnh và các địa phương quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ còn khó khăn, gia đình chính sách; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân; phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, liên kết hợp tác xã, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham quan gian hàng nông sản địa phương. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tạo điều kiện để các nghệ nhân, người có uy tín truyền dạy tiếng nói, dân ca, phong tục tốt đẹp cho thế hệ trẻ để mỗi người dân thực sự là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Cùng với đó, tỉnh và các địa phương chú trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, gắn phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới; phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân cùng lực lượng vũ trang giữ gìn đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mỗi gia đình, người dân không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Đăng, cụm 5 thôn gồm Tân Tiến, Thụy Hùng, Nhất Tâm, Còn Pheo và Tam Lung có tổng số hơn 1.080 hộ với trên 5.210 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và một số hoạt động kinh doanh dịch vụ. Nhìn chung, nhân dân 5 thôn có truyền thống đoàn kết, gắn bó. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao.

Dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và xã Đồng Đăng đã trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đồng Đăng./.

Văn hóa truyền thống góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới.