Đoàn công tác Trung ương thăm, chúc mừng dịp kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài ở Tây Ninh

Chiều 15/11, Đoàn công tác Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài (19/11/1926-19/11/2026).

Đoàn công tác do ông Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi thăm, ông Triệu Tài Vinh cùng các thành viên trong đoàn đã tặng lẵng hoa chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tây Ninh và ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Là tôn giáo nội sinh lớn của dân tộc, ra đời tại Nam Bộ năm 1926, qua 100 năm hình thành và phát triển, đạo Cao Đài đã khẳng định vị trí trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại đa số chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Cao Đài luôn thể hiện tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo phương châm “Nước vinh, Đạo sáng," “Tốt đời, đẹp đạo”.

Thay mặt Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Triệu Tài Vinh gửi lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến ngài Đầu sư và các vị chức sắc tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh; đồng thời chúc toàn thể đồng bào, chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài đón Đại lễ vui tươi, hạnh phúc.

Nhấn mạnh Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh là trung tâm của đạo Cao Đài tại Việt Nam, ông Triệu Tài Vinh mong muốn các vị chức sắc và toàn thể tín đồ tiếp tục phát huy bản sắc truyền thống, những giá trị văn hóa, văn minh tôn giáo; gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng, góp phần để Tòa thánh tiếp tục trường tồn, phát triển, giữ vững vai trò là trung tâm của đạo Cao Đài.

Ông Triệu Tài Vinh khẳng định với vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, gắn bó với các tôn giáo, trong đó có đạo Cao Đài và các hệ phái Cao Đài tại Việt Nam. Ông cũng mong muốn thông qua Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục mở rộng kết nối với chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi và chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương đối với Hội thánh cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ nhân dịp trọng đại này./.

Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài Là tôn giáo nội sinh lớn của dân tộc, ra đời tại Nam Bộ năm 1926, qua 100 năm hình thành và phát triển, đạo Cao Đài đã khẳng định là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.