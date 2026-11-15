TP Hồ Chí Minh: Hơn 6.500 cơ hội việc làm tại Ngày hội kết nối cung-cầu lao động

Ngày 15/11, tại phường Phú Mỹ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2026 với chủ đề “Kết nối việc làm-Cơ hội nghề nghiệp-Mở rộng tương lai,” giới thiệu hơn 6.500 cơ hội việc làm cho người lao động, góp phần cung ứng nguồn nhân lực phục vụ cao điểm sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm cho các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Chia sẻ tại Ngày hội, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động và yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao, việc kết nối hiệu quả giữa cung và cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sự kiện không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nhân lực mà còn tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Điểm đáng chú ý, chương trình năm nay đặc biệt ưu tiên hỗ trợ người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người chưa có việc làm ổn định, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và các nhóm lao động đặc thù.

Để Ngày hội đạt hiệu quả thiết thực, bà Lượng Thị Tới đề nghị các đơn vị tham gia tuyển dụng cung cấp thông tin công khai, minh bạch về vị trí việc làm, mức lương và chế độ liên quan; đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung đã thông tin để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ban Tổ chức và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, mở rộng lưới kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người lao động.

Ngày hội có sự tham gia của 50 đơn vị tuyển dụng, trong đó có nhiều vị trí tuyển dụng ở các nhóm ngành như: Cơ khí-chế tạo, sản xuất công nghiệp, cảng biển-logistics, dịch vụ-thương mại, du lịch-khách sạn và năng lượng. Bên cạnh thị trường nội địa, các đơn vị còn tuyển dụng lao động đi làm việc tại: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Pháp, Hy Lạp...

Ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm nhấn của sự kiện là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo cùng đại diện 11 Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố nhằm chia sẻ dữ liệu và mở rộng cơ hội việc làm liên vùng.

Ở góc độ địa phương liên kết, ông Trần Quốc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh thông tin, thị trường lao động giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh có sự gắn kết mật thiết do địa bàn giáp ranh và tập trung nhiều khu công nghiệp.

Hiện, Tây Ninh cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực đang đẩy mạnh xây dựng phần mềm quản lý thị trường lao động chung, hướng tới số hóa dữ liệu để đồng bộ nhu cầu tuyển dụng và tìm việc trong toàn vùng.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ tổ chức Ngày hội “Điểm chạm số” năm 2026, tạo cơ hội cho người dân trực tiếp trải nghiệm các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó thiết thực đưa ứng dụng công nghệ số đến gần hơn với đời sống nhân dân./.

Tỉnh Khánh Hòa sắp xếp mạng lưới trường nghề, tăng cơ hội việc làm Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ, đồng thời chú trọng mở rộng cơ hội học nghề, việc làm cho lao động ở vùng nghèo, vùng khó khăn.