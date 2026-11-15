Thanh Hóa đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho hộ nghèo

Nhằm tạo thêm cơ hội học nghề, tìm việc làm cho người dân, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030.

Theo đề án, trong giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh đặt mục tiêu có trên 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 426.650 người. Cụ thể, đào tạo trình độ cao đẳng 32.000 người, trung cấp 61.650 người, sơ cấp 155.500 người và đào tạo dưới 3 tháng 177.500 người.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó 35% có bằng cấp, chứng chỉ. Khoảng 90% học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có việc làm hoặc tự tạo việc làm, trong đó khoảng 80% có việc làm đúng ngành, nghề được đào tạo.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tăng cường phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, tổ chức đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, chú trọng thực hành và giới thiệu việc làm cho người học sau tốt nghiệp.

Đối với khu vực miền núi, vùng khó khăn, Thanh Hóa tiếp tục quan tâm hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học nghề, tiếp cận thông tin tuyển dụng và tìm việc làm phù hợp.

Bên cạnh đào tạo phục vụ doanh nghiệp, tỉnh chú trọng những nghề có thể áp dụng vào sản xuất, kinh doanh tại địa phương, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống./.