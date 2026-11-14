Tỷ lệ người mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán vẫn ở mức cao

Theo thống kê, tỷ lệ người mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán tại Việt Nam hiện vẫn ở mức cao, khoảng 60%. Hơn một nửa số người trưởng thành chưa từng xét nghiệm đường huyết để phát hiện bệnh.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống Đái tháo đường (14/11) và Ngày toàn dân mua và sử dụng muối I ốt, do Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hoá tổ chức ngày 14/11.

Tiến sỹ Phan Hoàng Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó đa số là người mắc đái tháo đường. Nhiều trường hợp được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đã có biến chứng nặng như: tim mạch, thận, tổn thương mắt, biến chứng loét bàn chân… Điều này khiến quá trình điều trị kéo dài, chi phí tăng cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Số liệu của Bộ Y tế cho thấy, hơn 55% người mắc đái tháo đường tại Việt Nam đã có biến chứng. Trong đó, 34% có biến chứng tim mạch; 39,5% có biến chứng về mắt và thần kinh; 24% có biến chứng thận. Thực tế, nhiều người bệnh chưa được phát hiện và quản lý kịp thời, trong khi đái tháo đường có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài.

Tiến sỹ Phan Hoàng Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vì vậy, chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường năm nay là "Hãy hành động sớm phòng, chống bệnh đái tháo đường," nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết nguy cơ, chẩn đoán bệnh sớm và bảo đảm người bệnh được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị phù hợp.

Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhấn mạnh việc phát hiện sớm đái tháo đường không chỉ giúp người bệnh được điều trị kịp thời mà còn góp phần phòng ngừa, làm chậm sự xuất hiện của các biến chứng nguy hiểm. Do đó, thay vì chờ có triệu chứng hoặc biến chứng mới đi khám, mỗi người cần chủ động sàng lọc, dự phòng và quản lý bệnh ngay từ cộng đồng, với sự hỗ trợ của hệ thống y tế cơ sở.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Tiến sỹ Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, trong đó xác định rõ quan điểm chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở. Luật Phòng bệnh cùng các chính sách của Chính phủ tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để đẩy mạnh công tác dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Tiến sỹ Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực hiện chủ trương này, Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm và quản lý người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 cũng hướng tới tăng cường năng lực y tế cơ sở, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân.

Trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị chuyên môn đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ; lồng ghép phát hiện sớm đái tháo đường với các bệnh không lây nhiễm khác và quản lý bệnh tại y tế cơ sở.

Mỗi người dân cần chủ động duy trì lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm và tuân thủ điều trị, góp phần giảm gánh nặng bệnh đái tháo đường cho cộng đồng./.

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