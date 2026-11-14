An Giang: Đào tạo kỹ thuật nuôi cá giúp nông dân làm chủ sinh kế

Trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn thực hành đang trở thành giải pháp thiết thực giúp nông dân vùng sâu thay đổi tư duy sản xuất.

Tại xã U Minh Thượng (tỉnh An Giang), việc đưa kỹ thuật nuôi cá rô phi an toàn sinh học về tận cơ sở đã tạo đà cho hàng chục hộ dân chủ động vươn lên thoát nghèo đa chiều.

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã U Minh Thượng tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô phi Thái Lan cho hơn 30 hộ dân tại ấp Công Sự. Nhằm khắc phục tình trạng canh tác theo thói quen truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro, chương trình đã trang bị cho người dân chuỗi kỹ năng sản xuất khép kín.

Các hộ dân được hướng dẫn chi tiết từ khâu cải tạo ao nuôi, lựa chọn con giống toàn đực, kỹ thuật quản lý thức ăn đến biện pháp nhận biết và phòng trị dịch bệnh thường gặp.

Điểm nhấn của chương trình là phương pháp đào tạo nghề nông nghiệp gắn liền với thực tiễn. Cùng với việc tiếp thu lý thuyết, các học viên được tổ chức thảo luận nhóm và trực tiếp tham quan mô hình nuôi cá rô phi đạt hiệu quả cao ngay tại địa phương.

Việc tận mắt tìm hiểu cách bố trí hệ thống quạt nước và quản lý ao nuôi tiêu chuẩn giúp bà con có cơ sở đối chiếu, đúc rút kinh nghiệm để ứng dụng sát với điều kiện thực tế của gia đình.

Trong chiến lược giảm nghèo đa chiều, thiếu hụt kỹ năng lao động, sản xuất là một trong những điểm nghẽn lớn nhất kìm hãm sinh kế. Do đó, các lớp bồi dưỡng "cầm tay chỉ việc" đóng vai trò như đòn bẩy giáo dục nghề nghiệp.

Khi người nông dân làm chủ được tiến bộ khoa học kỹ thuật, họ sẽ tự tin gạt bỏ tư duy trông chờ, chủ động giảm chi phí đầu vào, rút ngắn thời gian nuôi và cải thiện tỷ lệ sống của cá. Đây chính là nền tảng vững chắc để các hộ gia đình yếu thế tự chủ kinh tế, tạo lập sinh kế bền vững./.

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