Khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên tại tỉnh Sơn La

Ngày 14/11, tại xã Mường Bang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Xuân Thiện và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự buổi lễ.

Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/8/2026, triển khai tại xã Mường Bang và xã Mường Cơi.

Dự án có công suất 1.200MW, gồm 4 tổ máy, tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng. Công trình gồm hồ trên và hồ dưới (mỗi hồ có dung tích hữu ích 6,5 triệu m3), cột nước chênh cao 600m; toàn bộ tuyến năng lượng và nhà máy nằm sâu trong lòng núi; điện năng được truyền tải qua gần 10km đường dây 500kV.

Khi đi vào vận hành, mỗi năm nhà máy cung cấp từ 1,5 đến 2,5 tỷ KWh điện cho hệ thống điện quốc gia; nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La khoảng 1.000 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho khoảng 2.400 lao động trong thời gian thi công và 350 lao động thường xuyên khi vận hành.

Khu vực đầu tư dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Công trình cách trung tâm phụ tải tại thủ đô Hà Nội hơn 60km, gần các trung tâm phụ tải lớn của miền Bắc; khoảng cách truyền tải ngắn, đấu nối trực tiếp vào trục lưới điện 500kV Sơn La-Việt Trì. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ là nguồn dự phòng, điều tiết chủ lực, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho Hà Nội và toàn khu vực Bắc Bộ.

Đối với tỉnh Sơn La, dự án là động lực tăng trưởng mới: tạo nguồn thu ngân sách lớn, ổn định; mang lại việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động; góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, dịch vụ của vùng dự án.

Dự án được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2027-2030, công suất 900MW; giai đoạn 2 từ năm 2031-2032, công suất 300MW. Khi hoàn thành, dự kiến cung cấp khoảng 1,5 tỷ kWh điện/năm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự kiến khởi công xây dựng từ quý 4/2027, hoàn thành vào quý 4/2030; giai đoạn 2 khởi công từ quý 1/2031, hoàn thành vào quý 4/2032.

Dự án triển khai, với tổng diện tích sử dụng đất trên 425ha; trong đó, hơn 414ha thuộc xã Mường Bang. Hiện nay, xã đã hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản, cây trồng của 70 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích hơn 70ha thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và khu vực phục vụ lễ khởi công, đạt 100% kế hoạch.

Đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh chỉ sau 76 ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đến nay toàn bộ thủ tục và điều kiện để khởi công công trình sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Đây không chỉ là thời gian được rút ngắn mà còn là khối lượng lớn công việc chuyên môn đã được các bên phối hợp xử lý đồng bộ, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Việt đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, cơ quan chuyên môn của tỉnh, chính quyền địa phương. Cùng đó là sự chủ động, tích cực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Ninh Bình.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đặc biệt biểu dương tập thể Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mường Bang trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và bàn giao mặt bằng kịp thời phục vụ Lễ khởi công; cũng như ghi nhận sự đồng thuận, ủng hộ của người dân vùng dự án.

Để công trình triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các đơn vị tăng cường trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Trong đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và chủ động báo cáo cấp trên đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch thi công khả thi, tuân thủ nghiêm các điều kiện pháp lý đối với từng hạng mục trước khi triển khai, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng công khai, minh bạch; chú trọng lắng nghe tâm tư người dân, quan tâm giải quyết sinh kế và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong khuôn khổ pháp luật, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn, môi trường và quyền lợi chính đáng của nhân dân để lấy tiến độ.

Quá trình triển khai dự án cũng là cơ hội để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các cơ quan cần rà soát thủ tục, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhân rộng những cách làm hiệu quả, lấy tiến độ giải quyết công việc, sự minh bạch cùng niềm tin của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tỉnh Sơn La cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ vướng mắc theo đúng quy định; Tập đoàn Xuân Thiện và các đơn vị liên quan phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động tối đa nguồn lực và thực hiện nghiêm các cam kết với địa phương, nhất là về chất lượng công trình, an toàn, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống Nhân dân vùng dự án.

Đại diện Tập đoàn Xuân Thiện (bên phải) trao 5 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sơn La, để hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Nhân dịp này, Tập đoàn Xuân Thiện đã trao 5 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sơn La, để hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước Lễ động thổ, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình Liệt sĩ ở xã Mường Bang./.

Động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La Đây là dự án sử dụng năng lượng tái tạo sạch, không phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường, tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La cũng là nơi có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn.