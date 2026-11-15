Thời tiết ngày 15/11: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, Nam Bộ nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/11, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm, thời tiết chuyển lạnh.

Cụ thể, tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Các khu vực này có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào rải rác, một số nơi có dông.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ./.

Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn tiếp diễn Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 13 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng trong tối 14/11, trong bối cảnh nhiều khu vực đã có đất gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.