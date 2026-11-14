Khánh Hòa đặt mục tiêu 70% lao động học nghề là người dân tộc thiểu số

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh dự kiến đào tạo nghề cho 16.500 lao động nông thôn, trong đó lao động người dân tộc thiểu số chiếm 70%; tổ chức ít nhất 50 phiên giao dịch việc làm và hỗ trợ tối thiểu 500 lao động vùng khó khăn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đây là những mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cải thiện thu nhập.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030, Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Bên cạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và phục vụ người dân, chú trọng các mô hình thôn thông minh, ứng dụng camera trí tuệ nhân tạo trong giám sát an ninh và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thông qua các giải pháp trên, tỉnh hướng tới thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập và trình độ phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với bình quân chung của tỉnh. Đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 1-1,5% mỗi năm trên địa bàn toàn tỉnh và xuống dưới 10% tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Khánh Hòa cũng phấn đấu không còn xã đặc biệt khó khăn, cơ bản không còn thôn đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Đắk Lắk đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số Cùng với việc mở rộng các lớp học tại cơ sở, Đắk Lắk đang triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn, chú trọng giải quyết việc làm và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.