S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động mạnh nhưng cả ba chỉ số chính đều kết thúc tuần với mức tăng. Thị trường phục hồi sau đợt bán tháo tuần trước, song vẫn bị "ghìm cương" bởi số liệu lạm phát cao, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và khủng hoảng nhân sự cấp cao tại tập đoàn sản xuất chip Nvidia.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 2,51%, chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,27% và chỉ số Dow Jones tăng 2,07%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp.

Trong phiên đầu tuần (9/11), thị trường phục hồi mạnh, với chỉ số S&P 500 tăng 2,35%, Dow Jones tăng 2,15% và Nasdaq tăng 2,74%. Giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng Mỹ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu đàm phán tiến triển.

Sang phiên 10/11, cả ba chỉ số đều giảm điểm, với Nasdaq giảm 0,7% và S&P 500 mất 0,4%. Số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 10/2026 không hạ nhiệt như kỳ vọng. Thống đốc Fed Christopher Waller kêu gọi Fed phản ứng nhanh và để ngỏ khả năng ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12/2026.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, cũng cho rằng cần sớm hành động để ứng phó với lạm phát. Phiên này, giá cổ phiếu của Nvidia giảm thêm 5,5%, nối tiếp mức giảm 4,3% của phiên trước đó. Trong phiên, giá trị vốn hóa của Nvidia có thời điểm lùi xuống dưới mức của Microsoft, trước khi phục hồi nhẹ để giữ vững vị trí công ty niêm yết có giá trị thứ hai thế giới, sau Apple.

Tuy nhiên, tới phiên 11/11, thị trường tăng điểm trở lại, dẫn đầu là Nasdaq với mức tăng 1,6%, S&P 500 tăng 1,3% và Dow Jones tăng 0,5%. Công ty vận hành trung tâm dữ liệu CoreWeave công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 tốt hơn dự kiến và nâng dự báo doanh thu cả năm lên 13-13,3 tỷ USD, giúp cổ phiếu tăng gần 25% và kéo theo đà khởi sắc của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Phiên này, giá cổ phiếu của Nvidia cũng tăng 3% sau hai phiên lao dốc.

Trong phiên 12/11, ba chỉ số chính lại quay đầu giảm 0,4%, sau khi Nvidia thông báo ông Jensen Huang từ chức. Cổ phiếu Nvidia có lúc giảm 13% sau đó thu hẹp lại và đóng cửa giảm 4,3%, trong khi cổ phiếu Broadcom và AMD đều tăng hơn 5%. Ông Patrick O’Hare, chuyên gia phân tích tại trang thông tin thị trường Briefing.com, cho rằng nhà đầu tư đang tính toán lại những doanh nghiệp có thể hưởng lợi khi Nvidia gặp khó khăn.

Trong phiên cuối tuần (13/11), chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm điểm, khi lo ngại về Nvidia tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ. Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 giảm 30,73 điểm (0,40%) xuống 7.561,67 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 229,82 điểm (0,91%) xuống 25.136,27 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 50,46 điểm (0,10%) lên 52.347,55 điểm.

Phiên này, giá cổ phiếu Nvidia giảm 2% và ghi nhận tuần giảm thứ sáu liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10/2012. Theo tờ Financial Times, Hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO của hãng chip Arm Holdings (Anh), trong quá trình tìm người kế nhiệm ông Huang. Bất ổn về lãnh đạo tại Nvidia làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI, do vai trò trung tâm của tập đoàn này trong ngành và mối liên kết tài chính với nhiều doanh nghiệp AI khác.

Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ tuần trước cũng làm dấy lên lo ngại các quy định quản lý có thể làm chậm đà tăng trưởng của các công ty liên quan đến AI.

Ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng về thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Ameriprise Financial, cho rằng nhóm cổ phiếu công nghệ, AI và Nvidia sẽ trải qua giai đoạn biến động, khi phe đặt cược tăng giá và giảm giá giằng co về hướng đi của câu chuyện AI trong thời gian còn lại của năm.

Theo ông, niềm tin của nhà đầu tư đã sụt giảm. Thị trường đang tìm cách định hình làn sóng AI khi vắng bóng ông Huang, người từng được coi là nhà vô địch của AI và sẵn sàng dùng bảng cân đối kế toán của Nvidia để tài trợ cho quá trình mở rộng này.

Về số liệu kinh tế, Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10/2026 thấp hơn một chút so với dự kiến, nhưng vẫn tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. Số liệu này không làm thay đổi kỳ vọng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường định giá khoảng 10% khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm. Ngày 13/11, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho rằng Fed sẽ cần tăng lãi suất điều hành, còn Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins cho biết chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn do lạm phát cao.

Về triển vọng, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được chờ đợi của Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Anthropic công bố kế hoạch huy động tới 64 tỷ USD, với doanh thu quý 3 năm 2026 tăng vọt lên 17 tỷ USD, so với 1,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Đợt IPO này có thể là phép thử đối với sự quan tâm của nhà đầu tư với các “ông lớn” AI hiện hữu, khi dòng tiền có thể dịch chuyển sang gương mặt mới. Bên cạnh đó, theo các nhà quan sát, lập trường ngày càng cứng rắn của các quan chức Fed trước áp lực giá cả gia tăng sẽ tiếp tục chi phối tâm lý thị trường chứng khoán./.

Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 bật tăng, cổ phiếu của Nvidia sụt giảm mạnh Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì đà tăng ngay cả khi giá cổ phiếu của Nvidia, công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới, sụt giảm 4,2%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7/4.