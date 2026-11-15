Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 193 nhà giáo trẻ tiêu biểu hai lần liên tục

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), sáng 15/11, tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026.

Dịp này, 193 nhà giáo đạt danh hiệu hai lần liên tục (năm 2024 và 2026) được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Thành Đoàn Thành phố trong việc duy trì, phát triển phong trào “Nhà giáo trẻ tiêu biểu,” tạo môi trường để đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ không ngừng rèn luyện, sáng tạo và cống hiến.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Năm 2026, Thành phố có 1.113 nhà giáo trẻ được tuyên dương, là những tấm gương tiêu biểu về sự tận tụy với nghề, tinh thần trách nhiệm và đam mê nghiên cứu khoa học.

Nhấn mạnh vai trò của người thầy trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải định hướng tư duy, truyền cảm hứng sáng tạo, giúp học trò biết sử dụng tri thức có trách nhiệm, sống nhân ái và tử tế. Công nghệ có thể hỗ trợ truyền đạt kiến thức nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm giáo dục con người của người thầy.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố mong muốn đội ngũ nhà giáo trẻ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả. Thành Đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong đội ngũ nhà giáo trẻ.

Được Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động từ năm 2008, cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” hướng đến xây dựng hình ảnh những nhà giáo trẻ gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống; có thành tích, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Qua 18 năm triển khai, cuộc vận động ngày càng lan tỏa trong đội ngũ nhà giáo trẻ, trở thành môi trường để giáo viên, giảng viên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy sáng kiến và nghiên cứu khoa học.

Năm 2026, Thành Đoàn Thành phố tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, 1.113 nhà giáo trẻ được lựa chọn tuyên dương, gồm 228 giáo viên mầm non, 738 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở, 81 giáo viên trung học phổ thông và 66 giảng viên đại học, cao đẳng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen đến các giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Chia sẻ tại chương trình, nhà giáo trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Hồng Lâm, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Dĩ An (phường Dĩ An), cho biết: Tôi rất tự hào khi những nỗ lực dành cho học sinh được ghi nhận. Từng được tuyên dương tại Bình Dương năm 2024 và tiếp tục được vinh danh tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, tôi xem đây là động lực để tiếp tục gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Trong công tác Đội, tôi luôn chú trọng đổi mới các hoạt động, tạo điều kiện để học sinh chủ động tổ chức, tham gia các nội dung trong giờ chào cờ, qua đó khơi dậy sự hào hứng và tinh thần trách nhiệm của các em học sinh.

Ở bậc đại học, Tiến sỹ Lê Duy Tân, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, người giáo viên ngoài truyền đạt kiến thức còn có nhiệm vụ khơi gợi niềm đam mê tìm tòi, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên.

Cùng đồng nghiệp và sinh viên, Tiến sỹ Lê Duy Tân tham gia phát triển phần mềm BrainTrain hỗ trợ phát hiện sớm và can thiệp tình trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Sản phẩm đã được thử nghiệm tại hai trạm y tế phường với hơn 700 người tham gia, đạt giải Nhì Thành tựu Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Những câu chuyện về đổi mới hoạt động giáo dục, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng cho thấy tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trẻ.

Qua 18 năm triển khai, phong trào Nhà giáo trẻ tiêu biểu tiếp tục góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khuyến khích giáo viên, giảng viên trẻ không ngừng học tập, đổi mới và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Thành phố./.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2026: Vinh danh 200 giáo viên vùng khó Chương trình năm nay mở rộng quy mô vinh danh từ 80 lên 200 giáo viên, với đối tượng xét tuyên dương là các giáo viên đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.