Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ chương trình “Giọt hồng nhân ái”

Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái” năm 2026.

Chương trình thu hút khoảng 400 tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên của các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học cùng nhân dân trên địa bàn tham gia, kết quả thu được gần 300 đơn vị máu. Lượng máu này sẽ bổ sung vào nguồn dự trữ, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Có mặt tại điểm hiến máu từ sáng sớm, anh Đặng Ngọc Phương, nhân viên Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk chia sẻ, với tinh thần xung kích của một đảng viên, đoàn viên trẻ, anh luôn mong muốn cống hiến sức mình cho cộng đồng. Biết thông tin chương trình qua mạng xã hội, anh đã Phương tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi hiến máu. Anh cho biết, bản thân luôn duy trì thói quen chạy bộ và chơi cầu lông để rèn luyện thể lực, đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe cho những lần hiến máu tình nguyện.

Người dân cùng đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến chương trình đăng ký hiến máu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN.)

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, em Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh viên năm thứ nhất, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đắk Lắk) không giấu được sự hồi hộp xen lẫn tự hào. Theo học ngành Điều dưỡng, Linh hiểu rõ tầm quan trọng của từng giọt máu đối với sự sống người bệnh. Bản thân Linh đã ấp ủ dự định hiến máu từ lâu nhưng đến nay mới đủ điều kiện. Bên cạnh việc hiến máu lần đầu này, Linh đăng ký tham gia Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk để sẵn sàng sẻ chia giọt máu hồng bất cứ khi nào có thể.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, em Doãn Lâm Nguyệt Ánh (sinh viên năm 3, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk) còn tích cực tham gia đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ điều phối chương trình. Từng bị thiếu máu từ nhỏ nên Ánh thấu hiểu sâu sắc giá trị của nguồn máu hiến tặng. Tính đến nay, nữ sinh viên này đã có 3 lần hiến máu tại trường. Thông qua hành động hiến máu của mình, Ánh kỳ vọng thông điệp “Cho đi là nhận lại” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong sinh viên ngày càng sôi nổi.

Trao đổi về công tác tổ chức, Thạc sĩ Tô Viết Vinh, Chánh Văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, hằng năm nhà trường đều phối hợp tổ chức từ 2-3 đợt hiến máu tập trung, đồng thời duy trì lực lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên sẵn sàng hiến máu đột xuất khi các cơ sở y tế cần. Với đặc thù là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nhà trường không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng bồi đắp lòng nhân ái và ý thức phụng sự xã hội cho sinh viên. Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện, nhà trường mong muốn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các hoạt động vì cộng đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái” tại 11 điểm trên toàn tỉnh, phấn đấu tiếp nhận 3.200 đơn vị máu./.

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