Xã hội

Herbalife Việt Nam tiếp nhận 183 đơn vị máu qua Ngày Hiến máu tình nguyện 2026

Herbalife Việt Nam vừa tổ chức thành công Ngày Hiến Máu Tình Nguyện Thường Niên 2026 tại văn phòng công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận tổng cộng 183 đơn vị máu.

Khánh Ly
Chung tay hiến máu vì cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chung tay hiến máu vì cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Herbalife Việt Nam vừa tổ chức thành công Ngày Hiến Máu Tình Nguyện Thường Niên 2026 tại văn phòng công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận tổng cộng 183 đơn vị máu.

Đây là năm thứ chín liên tiếp công ty triển khai hoạt động ý nghĩa này, phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

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Khu vực đăng ký và khám sức khỏe. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các Thành viên Độc lập, Nhân viên của Herbalife Việt Nam cùng người thân và bạn bè. Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi chung tay cùng các đơn vị tổ chức sự kiện thường niên đầy ý nghĩa này, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân và gia đình họ với những đơn vị máu quý giá." Hoạt động này phù hợp với cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và truyền thống đóng góp hỗ trợ cộng đồng của Herbalife.

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Nhiều tình nguyện viên tham gia hiến máu nhiều lần. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhu cầu về nguồn máu là thường xuyên, và việc hiến máu định kỳ rất cần thiết để đảm bảo máu luôn sẵn có khi cần. Herbalife là một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, cung cấp sản phẩm dinh dưỡng tại hơn 90 thị trường trên toàn cầu./.

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Tính nguyện viên nhận giấy xác nhận hiến máu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)
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