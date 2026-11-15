Bắc Ninh trang bị kiến thức pháp luật phòng, chống ma túy cho học sinh phổ thông

Trong khuôn khổ hoạt động triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030, ngày 15/11, tại thành phố Bắc Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ trao giải Hội thi Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy dành cho học sinh Trung học phổ thông cấp toàn quốc năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Đạt cho biết, ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ.

Đáng lo ngại, các đối tượng có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò, thích khám phá và những hạn chế về kỹ năng nhận diện, tự bảo vệ của học sinh để dụ dỗ, lôi kéo các em tiếp xúc, sử dụng trái phép chất ma túy dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng; không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, việc tuyên truyền còn giúp các em hình thành bản lĩnh, kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Toàn cảnh Lễ trao giải. (Ảnh: TTXVN phát)

"Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an trong việc tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy học đường; tạo sân chơi bổ ích, sáng tạo để học sinh thể hiện nhận thức, tình cảm, trách nhiệm và thông điệp của mình về một môi trường học đường không ma túy," ông Trần Văn Đạt nhấn mạnh.

Theo thống kê trên hệ giám sát của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, tại vòng thi cấp tỉnh, kể từ khi phát động Hội thi (tháng 9/2026) đến nay đã có khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên tham gia.

Hội thi cấp toàn quốc đã tiếp nhận 507 tác phẩm dự thi, trong đó có 167 bức tranh cấp tiểu học, 170 bài dự thi cấp Trung học cơ sở và 170 bài dự thi cấp Trung học phổ thông với chất lượng chuyên môn tốt, có sự đầu tư nghiêm túc, sức lan tỏa rộng rãi, tích cực.

Mặc dù đây là năm đầu tiên được tổ chức nhưng Hội thi đã được chuẩn bị và triển khai một cách bài bản, chuyên nghiệp, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, bộ, ban, ngành liên quan; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

Hội thi có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục và trong công tác, phòng, chống ma túy. Đây là yếu tố quan trọng, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và định hướng giáo dục của Hội thi.

Sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau giúp việc đánh giá ở hình thức thể hiện, khả năng sáng tạo, tính chính xác của thông tin, chiều sâu nhận thức, thông điệp giáo dục và khả năng tác động đến nhận thức, hành vi của học sinh.

Ban Giám khảo đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm để lựa chọn 39 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi tiêu biểu, xuất sắc.

Trong đó, đối với cấp tiểu học, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Ở cấp Trung học cơ sở, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Cấp Trung học phổ thông, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích./.

Đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết mục tiêu của chương trình là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm.