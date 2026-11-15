Vụ Mr Pips: Căn cứ khách quan xác định hành vi, tránh bỏ lọt tội phạm

Sau 3 tuần xét xử và nghị án, dự kiến chiều 16/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 đồng phạm trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phiên tòa được các luật sư, bị cáo, những người tham gia tố tụng tại phiên tòa và giới chuyên môn đánh giá là được diễn ra dân chủ, khách quan.

Hội đồng xét xử điều hành phiên tòa một cách chuẩn mực, tôn trọng, lắng nghe và dành nhiều thời gian cho các luật sư, bị cáo tham gia xét hỏi, tranh tụng những vấn đề còn băn khoăn trong vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát đã lắng nghe, tham gia đối đáp một cách khoa học, thẳng thắn, trực diện và đầy đủ theo từng nhóm vấn đề trong vụ án.

Có hay không việc bỏ lọt tội phạm

Theo cáo trạng, sau khi học hỏi mô hình giao dịch ngoại hối, chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng và tuyển dụng nhân viên để bước đầu tạo lập, điều hành các văn phòng kinh doanh.

Tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam khai Đức được giao việc quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Đây là bộ phận luôn được yêu cầu phải hối thúc khách hàng “vào tiền” để tăng lợi nhuận cho công ty.

Khi khách hàng đầu tư đặt lệnh thì luôn phát sinh phí của khách hàng và bị trừ vào tài khoản của họ. Mục đích của các nhân viên chăm sóc khách hàng là làm thế nào có thể thu được phí nhiều nhất của khách hàng đến mức có thể.

Cả 2 bị cáo Nam và Ngọ đều cho rằng Bùi Trung Đức (với vai trò là một tổng quản lý các bộ phận chăm sóc khách hàng) và các nhân viên chăm sóc khách hàng phải chịu trách nhiệm cùng với các bộ phận sale trong vụ án này. Do đó, bị cáo Ngọ bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát làm rõ vai trò, trách nhiệm và hưởng lợi của bộ phận chăm sóc khách hàng.

Chung quan điểm này, luật sư bào chữa cho bị cáo Nam cũng cho rằng Cơ quan điều tra đang bỏ lọt tội phạm đối với Bùi Trung Đức. Về vấn đề này, đại diện Viện Kiểm sát đã trích dẫn các biên bản hỏi cung Nam và Ngọ, trong đó thể hiện giao hoạt động chăm sóc khách hàng của sàn GKFX cho một số đối tượng, trong đó Bùi Trung Đức được giao phụ trách 2 văn phòng (trong đó có văn phòng của Thái Anh Đào đã bị triệt phá) và thường xuyên trao đổi công việc qua Telegram.

Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra, Đức không thừa nhận việc bàn bạc việc kinh doanh với Nam và Ngọ như trên, Đức chỉ phụ trách văn phòng Thái Anh Đào ở Thành phố Hồ Chí Minh; Đức không chia lợi nhuận như Nam khai và đến nay chưa thu được dòng tiền chuyển cho Đức hưởng lợi.

Mặt khác, Viện Kiểm sát cũng xác định thời điểm trước năm 2023, việc phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng gồm Đức, Dũng cùng một số đối tượng khác phụ trách 1 nhóm khoảng 20 người và Nam cũng phụ trách trực tiếp 1 nhóm.

Đức đã bị bắt khi triệt phá văn phòng do Thái Anh Đào quản lý, hiện chưa cá thể hóa được các bị hại nào trước năm 2023 do nhân viên của Đức dụ dỗ. Về phần thu lời, Đức không thừa nhận lợi nhuận như Nam khai, hiện chưa có tài liệu vật chất việc Đức thu lợi như trên, do đó, Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Đức để điều tra và xử lý sau.

Căn cứ xác định vai trò chủ mưu của Lê Khắc Ngọ

Trong phần tranh tụng tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho Lê Khắc Ngọ băn khoăn về việc xác định vai trò của bị cáo Ngọ trong vụ án này.

Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát xác định vai trò của Ngọ là đồng phạm tích cực, chủ mưu. Song, theo luật sư bào chữa, từ năm 2017, Nam bắt đầu tổ chức hoạt động của sàn, chủ động làm việc với nhóm của Uran để xây dựng cơ chế, hệ thống hoàn hảo trong hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, đến năm 2019, Ngọ mới tiếp cận, tham gia sàn thì hệ thống hoạt động đã đầy đủ, hoàn thiện. Do vậy, luật sư nêu quan điểm: Bị cáo Ngọ không có vai trò chủ mưu.

Đối đáp với luận điểm này của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bộ phận kinh doanh (Sales) bao gồm hệ thống các văn phòng kinh doanh được Phó Đức Nam giao cho Lê Khắc Ngọ quản lý.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại miền Bắc và miền Trung, Lê Khắc Ngọ đã gây dựng và phát triển 28 văn phòng. Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt thì tháng 8/2023, Ngọ tiếp tục được Nam giao phụ trách các văn phòng miền Nam để phát triển, mở rộng hoạt động.

Ngọ đã tích cực thành lập mở rộng các văn phòng, quản lý từ miền Bắc vào miền Nam kéo theo rất nhiều người bị hại đầu tư... Do đó, Viện Kiểm sát xác định hành vi của Ngọ đã cùng Nam bàn bạc và thống nhất xây dựng hệ thống, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài ra, sau tháng 8/2023, Ngọ được chia 3-5% lợi nhuận trên toàn hệ thống (tiền lợi nhuận chung, không chỉ lợi nhuận riêng của mỗi bộ phận Sales).

Tài liệu điều tra còn xác định: Nam và Ngọ bàn bạc quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến việc tổ chức hoạt động tại Việt Nam, từ việc phát triển các văn phòng tại miền Bắc, việc đưa các sàn mới về Việt Nam và tổ chức triển khai.

Sau khi sang Campuchia, Ngọ cùng bàn bạc với Nam trong việc phân công phụ trách các văn phòng sales, bộ phận chăm sóc khách hàng... Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát xác định vai trò của Ngọ cũng là một trong các đối tượng chủ mưu cầm đầu cùng với Phó Đức Nam.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng ở mỗi giai đoạn trong vụ án, Ngọ có các vai trò khác nhau. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2019 đến giữa năm 2023 xác định Ngọ bắt đầu tham gia giúp sức Nam trong một công đoạn nhất định, dưới quyền Nam quản lý và chỉ đạo nên có thể coi là đồng phạm tích cực giúp sức tích cực trong giai đoạn này.

Sau đó, từ tháng 8/2023 trở về sau, Ngọ trực tiếp phụ trách hệ thống sales toàn quốc, tham gia bàn bạc với Nam về chính sách chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống... Vì vậy, việc Viện Kiểm sát đánh giá vai trò đồng phạm tích cực, chủ mưu của Ngọ là có căn cứ.

Ăn năn hối cải, mong muốn được làm lại cuộc đời

Quá trình thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình, đều chung muốn được Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho mình và cho các bị cáo khác.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân lượng) bày tỏ nhận thức rõ trách nhiệm về những sai phạm của mình, đã tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án, xin chấp nhận hình phạt về hành vi rửa tiền mà cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố.

Bình khai khi nhận thấy có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro về pháp lý, bị cáo đã chỉ đạo các nhân viên dừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với các ví điện tử liên quan đến những sàn giao dịch của Phó Đức Nam, nhằm ngăn chặn và hạn chế hậu quả có thể xảy ra.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Đồng thời, bị cáo Bình xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo là nhân viên cấp dưới vì họ làm việc theo chỉ đạo của bị cáo nên đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng tự nêu cho mình bài học về việc cần phải luôn thận trọng, chủ động nhận diện và cân nhắc những rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh mong muốn được Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình, bị cáo Phó Đức Nam cùng người nhà của bị cáo trong vụ án này đều bày tỏ sự ân hận, tiếc nuối và xin lỗi các bị hại về hành vi mà các bị cáo đã gây ra cho họ, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng bồi thường, hoàn trả lại cho các bị hại những khoản tiền đã bị chiếm đoạt.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ đề nghị sau khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường của mình, nếu còn tiền sẽ tiếp tục bồi thường giúp cho các bị cáo khác là nhân viên của mình trong vụ án…

Ăn năn hối cải, mong muốn chuộc lại lỗi lầm, các bị cáo trong vụ án đều xin Hội đồng xét xử xem xét cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật, cho họ cơ hội được làm lại cuộc đời.

Quá trình diễn ra phiên tòa, nhiều bị hại bày tỏ nỗi bức xúc, nỗi đau khi mất tiền, không có nhà để ở, gia đình tan nát, ốm đau, bệnh tật vẫn phải gồng gánh những khoản nợ khổng lồ mà không biết khi nào sẽ hoàn trả hết được. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật bằng bản án công tâm, thấu tình đạt lý của Hội đồng xét xử. Nhưng sau bản án đó là nỗi đau khổ của cả bị cáo và bị hại, người bị lừa thì tan cửa nát nhà, người đi lừa và những người tiếp tay cho lừa đảo thì vướng vòng lao lý...

Vụ án là lời cảnh tỉnh cho sự coi thường pháp luật, cố tình làm trái pháp luật; đồng thời cũng là bài học cho những người nhẹ dạ cả tin, cần phải tìm hiểu kỹ tính pháp lý trước khi quyết định đầu tư kinh doanh một lĩnh vực nào đó./.

Mr Pips xin “kết hôn trong tù”, bố mẹ đề nghị giám định tâm thần cho con Chiều 8/11, sau 13 ngày xét xử, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo trong vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án.