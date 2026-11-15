Lai Châu: Tiêu hủy 457 khẩu súng tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ

Chiều 15/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức tiêu hủy 457 khẩu súng tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ.

Việc tiêu hủy thực hiện theo quy định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trên địa bàn biên giới.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, họp bản, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tiếng loa biên phòng, phát tờ rơi và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình.

Các đơn vị cũng phát huy vai trò của trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng để vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng," lực lượng Bộ đội biên phòng đã chủ động rà soát, nắm tình hình, vận động những hộ gia đình còn tàng trữ vũ khí tự chế.

Kết quả, các đơn vị đã xây dựng 26 bản tin tuyên truyền; tổ chức 172 buổi tuyên truyền tập trung với 12.244 lượt người tham gia; tuyên truyền cá biệt 117 lần với 136 lượt người, đồng thời vận động 17.405 hộ dân ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Toàn địa bàn đã thành lập 13 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tự nguyện giao nộp vũ khí.

Lực lượng bộ đội biên phòng đã vận động thu hồi 457 khẩu súng các loại, gồm: 54 khẩu súng hơi PCP, 284 khẩu súng kíp, 118 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng thể thao; cùng 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén, 100 viên đạn chì, 1 viên đạn K56 và 1 chiếc nỏ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiêu hủy toàn bộ 457 khẩu súng các loại, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Việc thu hồi vũ khí tự chế góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí.

Đặc biệt, tại địa bàn biên giới, nhiều người dân vẫn có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn hoặc mang theo khi đi nương, đi rừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng./.