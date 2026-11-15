Chương trình truyền hình 'Dấu chân tình thân': Giá trị của sẻ chia và kết nối

Trải qua 12 tập phát sóng, chương trình truyền hình “Dấu chân tình thân” đã khép lại bằng thông điệp giản dị: Hãy dành thời gian quan tâm, lắng nghe và bày tỏ tình yêu thương với những người thân yêu khi còn có thể.

Không có những tình huống kịch tính, chương trình lựa chọn đồng hành cùng các nghệ sỹ trong những trải nghiệm đời thường, để từ đó mở ra những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc sẻ chia và sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Trong những ngày đồng hành cùng mẹ tại quê nhà, Hậu Hoàng được nghe nhiều hơn về tuổi trẻ và những năm tháng mẹ dành cho gia đình. Cô cũng biết được một điều mẹ luôn tiếc nuối: Kết hôn khi mới 19 tuổi, trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, mẹ chưa từng có cơ hội mặc váy cưới trong ngày trọng đại.

Từ câu chuyện ấy, Hậu Hoàng bí mật bàn bạc với êkip để chuẩn bị một đám cưới đặc biệt dành tặng bố mẹ, như một cách giúp mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở.

Những người bạn thân của mẹ Hậu Hoàng lần lượt xuất hiện, mang theo lời chúc mừng và các món quà góp phần tái hiện không khí đám cưới của một thời đã qua. (Ảnh: NSX)

Buổi lễ có sự góp mặt bất ngờ của Diệu Nhi trong vai trò MC kiêm ca sỹ khách mời.

Điểm kết của buổi lễ là tiết mục “Con cò bé bé” do Hậu Hoàng và bố cùng biểu diễn. Đây là tiết mục từng giúp Hậu Hoàng giành giải Nhất tại hội thi “Những công dân tí hon” khi mới 4 tuổi, nhưng mẹ cô đã bỏ lỡ và luôn áy náy vì điều đó.

Nếu Hậu Hoàng dành tặng bố mẹ một lễ kỷ niệm ngày cưới đặc biệt, Châu Bùi lại khiến bố bất ngờ bằng cuộc đoàn tụ gia đình.

Bố của Châu Bùi bất ngờ tiết lộ món quà đặc biệt đã được gìn giữ suốt hơn 13 năm. Bên trong có tờ tiền 50.000 đồng với số seri trùng ngày sinh nhật của ông, kèm dòng chữ: “Con Bùi Thái Bảo Châu chúc mừng sinh nhật bố.”

Châu Bùi bí mật liên hệ với chị gái và ba cháu Sóc, Su, Shi để chuẩn bị một cuộc đoàn tụ bên đống lửa, cùng tham gia trò chơi rút thẻ bài tình cảm và chia sẻ những câu chuyện mà cuộc sống thường ngày chưa có nhiều cơ hội để nói ra. (Ảnh: NSX)

Đó là món quà Châu Bùi tặng bố khi còn học lớp 7, được mua bằng những đồng tiền đầu tiên cô tự kiếm được từ việc bán đường và mía.

Châu Bùi cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi cô được chứng kiến bố bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy: “Con chưa bao giờ thấy bố trải lòng nhiều như thế này. Bố có thể rơi nước mắt và đặc biệt là trước mặt con và con cảm thấy cần những việc đó để con hiểu bố hơn.”

Hai món quà được chuẩn bị theo những cách khác nhau, nhưng cùng cho thấy giá trị của sự quan tâm và thấu hiểu trong gia đình./.

Chương trình truyền hình thực tế cổ vũ giới trẻ triển khai các dự án cộng đồng Sau ba mùa, “Sinh viên thế hệ mới” trở lại với một hành trình thực tế hơn: Sinh viên không chỉ đưa ra ý tưởng mà phải trực tiếp khảo sát, làm việc với cộng đồng, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp.

Ra mắt trên kênh QPVN, SCTV6 và hạ tầng số vào cuối tháng Tám, "Dấu chân tình thân" là chương trình truyền hình thực tế khai thác chủ đề gia đình với mục tiêu kết nối các thế hệ, thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Chương trình có sự tham gia của ba gia đình nghệ sỹ: Châu Bùi, Hậu Hoàng và Võ Điền Gia Huy. Đáng tiếc là sau đó mẹ của Võ Điền Gia Huy qua đời, nên từ 17/10 đến 14/11, chương trình chỉ còn sự tham gia của bố con Châu Bùi và mẹ con Hậu Hoàng.