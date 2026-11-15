'Sao nhập ngũ' concert mở rộng hành trình, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội cụ Hồ

Tiếp nối sức hút từ các mùa phát sóng chương trình truyền hình thực tế, concert “Sao nhập ngũ” Day 3 sẽ diễn ra ngày 20/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Day 4 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.

Concert Day 3 là điểm hẹn dành cho những khán giả yêu thích không khí đại nhạc hội quy mô lớn, nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ kết nối cảm xúc và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Sự kiện dự kiến mang đến những màn trình diễn được đầu tư về quy mô sân khấu, âm thanh, ánh sáng và công nghệ. Các chất liệu âm nhạc hào hùng sẽ được làm mới qua những bản phối hiện đại, kết hợp EDM, Rock, Pop cùng tinh thần trẻ trung, sôi động.

Nếu Day 3 tập trung vào trải nghiệm đại nhạc hội, Day 4 tại Hà Nội sẽ kết hợp hai mô hình festival trải nghiệm và concert trong cùng một tổ hợp sự kiện. Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, khán giả còn có cơ hội trực tiếp bước vào không gian trải nghiệm mang chủ đề quân ngũ, khám phá những khía cạnh khác nhau của đời sống người lính thông qua các hoạt động tương tác và vận động thực tế.

Hai sự kiện Day 3-Day 4 tiếp tục định hình hướng đi của concert: Không chỉ đưa âm nhạc và hình ảnh người lính lên sân khấu, mà còn tạo không gian để công chúng trực tiếp tham gia, khám phá và cảm nhận những giá trị văn hóa, tinh thần quân ngũ. (Ảnh: NSX)

Sự kết hợp giữa festival và concert không chỉ mở rộng thời lượng trải nghiệm mà còn tạo nên một hành trình cảm xúc có tính kết nối: Từ khám phá, thử thách bản thân, tìm hiểu lịch sử đến hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động. Khán giả có thể chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp hoặc trải nghiệm trọn vẹn cả hai không gian.

Trong bối cảnh các hình thức giải trí ngày càng đa dạng, thế hệ trẻ không chỉ tìm kiếm những sản phẩm có tính giải trí đơn thuần mà còn mong muốn được trực tiếp tham gia, tương tác và thể hiện bản sắc cá nhân. Đây cũng là hướng tiếp cận mà “Sao nhập ngũ” theo đuổi.

Thay vì tiếp cận những giá trị lịch sử bằng hình thức truyền tải một chiều, chương trình chủ động đặt khán giả vào trung tâm của hành trình trải nghiệm, nơi mỗi người có thể cảm nhận, tương tác và tìm thấy cách thể hiện tình yêu nước theo ngôn ngữ của thế hệ mình.

Tại concert "Sao nhập ngũ," khán giả trẻ sẽ thêm yêu nước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc thông qua âm nhạc, công nghệ và những trải nghiệm thực tế. (Ảnh: NSX)

Đại diện đơn vị tổ chức Viettel Media chia sẻ: "Với chuỗi concert này, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần người lính và sức mạnh dân tộc hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ thông qua âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và những trải nghiệm tương tác đa giác quan. Chúng tôi tin rằng lòng yêu nước có thể được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc cùng nhau thưởng thức âm nhạc, tham gia những hoạt động ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tích cực”./.

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